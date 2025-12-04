Décès du guitariste américain Steve Cropper

Le guitariste américain Steve Cropper, figure emblématique du «Memphis Soul», est décédé à 84 ans. Membre du groupe Booker T. & the MG's et collaborateur de Stax Records, il a marqué l'histoire de la soul music en tant que musicien, producteur et compositeur.

AFP Agence France-Presse

Le guitariste américain Steve Cropper, artisan du «Memphis Soul», le son qui a révolutionné la soul, est mort à l'âge de 84 ans, a annoncé mercredi le magazine Variety en citant son fils, Cameron.

Figure du label mythique Stax Records, il avait accompagné notamment des artistes comme Otis Redding, Wilson Pickett, Sam & Dave, Rufus et Carla Thomas et Eddie Floyd. Membre du groupe «Booker T. & the MG's», il était également producteur et compositeur. Les causes de son décès n'ont pas été précisées.

Guitariste d'exception

« Alors que nous pleurons la perte d'un mari, d'un père et d'un ami, nous trouvons une lueur d'espoir en pensant que Steve continuera à jamais de vivre à travers ses œuvres de musique», ont écrit ses proches sur Facebook. Il a co-écrit les tubes des MG's «Green Onions», «Soul-Limbo» et «Time is Tight», ainsi que d'énormes succès R&B tels que «(Sittin' on) The Dock of the Bay» et «Mr. Pitiful», tous deux d'Ottis Redding.

En 2010, le magazine américain Rolling Stone l'avait classé 36e sur sa liste des 100 plus grands guitaristes de tous les temps. En 1996, le magazine britannique Mojo l'avait pour sa part considéré comme le deuxième meilleur guitariste, derrière Jimi Hendrix. «Cropper met tout son talent, et il en a beaucoup, au service de l'artiste et de la chanson: un sens du rythme impeccable, une technique d'une précision chirurgicale, des riffs puissants et profonds, des solos incisifs et des notes d'agrément. Ses solos ne s'éternisent jamais et donnent toujours envie d'en entendre plus», écrivait le magazine, cité par Variety.

Apparitions dans des films

Bien que la collaboration de Cropper avec Stax se soit terminée en 1970, les MG's se sont reformés pour enregistrer et tourner à nouveau jusque dans les années 90. Ils ont notamment accompagné Bob Dylan, John Fogerty et Neil Young.

Il fut aussi le guitariste principal des Blues Brothers, le groupe formé par John Belushi et Dan Aykroyd. Il participa à l'album double platine du duo, «Briefcase Full of Blues», sorti en 1978, ainsi qu'à quatre autres albums. Il apparut également dans le film de John Landis «The Blues Brothers» (1980) et sa suite «Blues Brothers 2000» (1998).