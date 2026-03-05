Un Américain soupçonné d’avoir volé 46 millions de dollars en cryptomonnaies au gouvernement fédéral a été arrêté par le GIGN et le FBI dans la nuit de mercredi à jeudi à Saint-Martin.

Un suspect arrêté pour le vol record de 46 millions en cryptomonnaies

AFP Agence France-Presse

Un homme soupçonné d'avoir dérobé 46 millions de dollars en cryptomonnaies appartenant au gouvernement fédéral des États-Unis a été interpellé dans la nuit de mercredi à jeudi sur l'île antillaise de Saint-Martin, ont annoncé la gendarmerie française et le directeur du FBI.

Le GIGN, unité d'élite de la gendarmerie française, et le FBI «interpellent un individu considéré comme 'target principale' sur l'île de Saint-Martin», a annoncé la gendarmerie dans un communiqué, précisant que l'opération s'est déroulée «la nuit dernière». «L'individu est soupçonné d'avoir dérobé 46 millions de dollars en cryptomonnaie», ajoute la gendarmerie. L'île de Saint-Martin, partagée entre la France et les Pays-Bas, se trouve dans la mer des Caraïbes.

Mallette remplie de billets

Le directeur du Federal Bureau of Investigation Kash Patel a identifié sur X le suspect comme étant John Daghita, qu'il présente comme un «sous-traitant du gouvernement américain» qui aurait dérobé ces fonds au US Marshals Service, l'agence fédérale qui gère notamment les avoirs confisqués par la justice américaine.

Il a salué «l'excellente coordination» avec les gendarmes français. «Le FBI continuera de travailler 24 heures sur 24 avec nos partenaires internationaux pour traquer, appréhender et traduire en justice ceux qui tentent d'escroquer les contribuables américains, où qu'ils essaient de se cacher», a ajouté Kash Patel.

Une mallette remplie de billets ainsi que des clés USB et des portefeuilles d'actifs numériques ont été saisis au cours de l'opération, selon des images diffusées par la gendarmerie française. Selon des médias spécialisés, l'homme arrêté est le fils du dirigeant d'une société américaine, dont l'entreprise aidait le gouvernement américain à gérer les cryptomonnaies saisies.



