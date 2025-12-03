DE
FR

Une arnaque à grande échelle
Un élu et son fils auraient vendu 1 million de faux test Covid

En Croatie, un ancien député et son fils sont accusés d'avoir vendu plus d'un million de faux tests Covid-19 dans plusieurs pays européens. Le duo aurait gagné près de 450'000 euros en important des tests contrefaits de Turquie et en les revendant à des entreprises.
Publié: 14:29 heures
En Croatie, un ancien député et son fils sont accusés d'avoir vendu un million de faux tests Covid-19. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Deux hommes ont été mis en examen en Croatie, soupçonnés d'avoir vendu plus d'un million de faux tests de dépistage du Covid-19 dans plusieurs pays européens, a annoncé le parquet mercredi, les médias affirmant qu'il s'agit d'un ancien député et son fils de 26 ans.

A lire aussi
Un médecin suisse fait payer la vaccination contre le Covid
Plus de 200 patients arnaqués
Un médecin suisse fait payer la vaccination contre le Covid
Escroquerie de 20 millions de francs grâce aux tests anti-Covid
Selon Santésuisse
Escroquerie de 20 millions de francs grâce aux tests anti-Covid

Les deux hommes auraient fait produire dans une usine à Istanbul, en Turquie, environ 1,3 million de «tests contrefaits», importés en Croatie, selon un communiqué du parquet.

Ils ont ensuite revendu ces tests à d'autres entreprises et à des établissements publics en Croatie, mais aussi en Grèce, en Roumanie, en Autriche, en Espagne et en Allemagne, selon le parquet.

Déjà arrêtés en janvier

Inculpés de «contrefaçon de médicaments ou de produits médicaux», ils sont soupçonnés d'avoir gagné ainsi près de 450'000 euros. Le fils est aussi inculpé pour blanchiment d'argent.

Le parquet n'a pas révélé leur identité, mais de nombreux médias locaux affirment qu'il s'agit d'Andjelko Mihalic, ancien député du parti au pouvoir (HDZ, conservateurs) et de son fils Filip, surnommé «Corona Kid» par la presse.

Les deux hommes avaient été brièvement arrêtés en janvier, dans le cadre de l'enquête sur cette affaire. Andjelko Mihalic a été député de 2008 à 2011 avant la pandémie.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus