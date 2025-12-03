En Croatie, un ancien député et son fils sont accusés d'avoir vendu plus d'un million de faux tests Covid-19 dans plusieurs pays européens. Le duo aurait gagné près de 450'000 euros en important des tests contrefaits de Turquie et en les revendant à des entreprises.

Un élu et son fils auraient vendu 1 million de faux test Covid

Un élu et son fils auraient vendu 1 million de faux test Covid

AFP Agence France-Presse

Deux hommes ont été mis en examen en Croatie, soupçonnés d'avoir vendu plus d'un million de faux tests de dépistage du Covid-19 dans plusieurs pays européens, a annoncé le parquet mercredi, les médias affirmant qu'il s'agit d'un ancien député et son fils de 26 ans.

Les deux hommes auraient fait produire dans une usine à Istanbul, en Turquie, environ 1,3 million de «tests contrefaits», importés en Croatie, selon un communiqué du parquet.

Ils ont ensuite revendu ces tests à d'autres entreprises et à des établissements publics en Croatie, mais aussi en Grèce, en Roumanie, en Autriche, en Espagne et en Allemagne, selon le parquet.

Déjà arrêtés en janvier

Inculpés de «contrefaçon de médicaments ou de produits médicaux», ils sont soupçonnés d'avoir gagné ainsi près de 450'000 euros. Le fils est aussi inculpé pour blanchiment d'argent.

Le parquet n'a pas révélé leur identité, mais de nombreux médias locaux affirment qu'il s'agit d'Andjelko Mihalic, ancien député du parti au pouvoir (HDZ, conservateurs) et de son fils Filip, surnommé «Corona Kid» par la presse.

Les deux hommes avaient été brièvement arrêtés en janvier, dans le cadre de l'enquête sur cette affaire. Andjelko Mihalic a été député de 2008 à 2011 avant la pandémie.