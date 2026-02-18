Trump ne reculera devant rien pour faire plier l'Iran

Les Etats-Unis s'engagent à empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, a affirmé Chris Wright à Paris lors d'un sommet de l'AIE. Des pourparlers entre Washington et Téhéran se poursuivent à Genève malgré des divergences.

AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis empêcheront l'Iran de se doter de l'arme nucléaire «d'une manière ou d'une autre», a averti mercredi le secrétaire américain à l'Energie Chris Wright, en marge d'un sommet à Paris.

«Ils (l'Iran NDLR) ont été très clairs sur ce qu'ils feraient avec des armes nucléaires. C'est totalement inacceptable», a déclaré Chris Wright à la presse en marge de réunions ministérielles de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), au siège de l'OCDE à Paris. «Donc, d'une manière ou d'une autre, nous allons mettre un terme, dissuader la marche de l'Iran vers l'arme nucléaire», a prévenu le ministre américain.

Des responsables américains et iraniens ont tenu mardi à Genève une deuxième session de pourparlers visant à éviter la possibilité d'une intervention militaire américaine destinée à freiner le programme nucléaire de Téhéran. L'Iran a assuré que Téhéran et Washington s'étaient entendus mardi en Suisse sur «un ensemble de principes directeurs» pour un possible accord mais le vice-président américain JD Vance a noté que les divergences persistaient sur les «lignes rouges» américaines.