DE
FR

Son ministre l'affirme
Trump ne reculera devant rien pour faire plier l'Iran

Les Etats-Unis s'engagent à empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, a affirmé Chris Wright à Paris lors d'un sommet de l'AIE. Des pourparlers entre Washington et Téhéran se poursuivent à Genève malgré des divergences.
Publié: il y a 10 minutes
Les Etats-Unis s'engagent à empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, a affirmé Chris Wright à Paris.
Photo: KEYSTONE
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis empêcheront l'Iran de se doter de l'arme nucléaire «d'une manière ou d'une autre», a averti mercredi le secrétaire américain à l'Energie Chris Wright, en marge d'un sommet à Paris.

A lire aussi
JD Vance dit que l'Iran n'accepte pas certaines «lignes rouges» de Trump
Live
Concessions sur le nucléaire
JD Vance dit que l'Iran n'accepte pas certaines «lignes rouges» de Trump
L'Iran annonce fermer une partie du détroit d'Ormuz
Une mesure de «sécurité»
L'Iran annonce fermer une partie du détroit d'Ormuz

«Ils (l'Iran NDLR) ont été très clairs sur ce qu'ils feraient avec des armes nucléaires. C'est totalement inacceptable», a déclaré Chris Wright à la presse en marge de réunions ministérielles de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), au siège de l'OCDE à Paris. «Donc, d'une manière ou d'une autre, nous allons mettre un terme, dissuader la marche de l'Iran vers l'arme nucléaire», a prévenu le ministre américain.

Des responsables américains et iraniens ont tenu mardi à Genève une deuxième session de pourparlers visant à éviter la possibilité d'une intervention militaire américaine destinée à freiner le programme nucléaire de Téhéran. L'Iran a assuré que Téhéran et Washington s'étaient entendus mardi en Suisse sur «un ensemble de principes directeurs» pour un possible accord mais le vice-président américain JD Vance a noté que les divergences persistaient sur les «lignes rouges» américaines.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus