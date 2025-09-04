Le Parlement argentin a annulé le veto du président Javier Milei sur une loi augmentant les allocations pour personnes handicapées. Ce revers politique survient dans un contexte de scandale présumé de pots-de-vin et à l'approche d'élections cruciales.

Le Parlement argentin annule un veto concernant les personnes en situation de handicap. Photo: IMAGO/Anadolu Agency

Le Parlement argentin a annulé jeudi pour la première fois un veto du président Javier Milei et validé une loi augmentant les allocations pour les personnes handicapées, un revers politique de taille pour le président ultralibéral. Le Sénat a annulé le veto présidentiel par 63 voix contre 7. En août, la Chambre des députés l'avait déjà rejeté.

Ce désaveu survient au pire moment pour le gouvernement Milei, empêtré dans un scandale de présumés pots-de-vin au sein de l'Agence pour le Handicap. Cette affaire fait l'objet d'une enquête de la justice et éclabousse Karina Milei, soeur et bras droit du chef de l'État. La décision du Sénat intervient également en pleine séquence électorale, avec des législatives nationales prévues en octobre et des élections dimanche prochain dans la province de Buenos Aires, la plus peuplée d'Argentine, gouvernée par l'opposition péroniste (centre-gauche).

Bonheur devant le Parlement

La loi, adoptée en juillet et qui doit maintenant être promulguée, déclare l'état d'urgence pour le handicap. Elle prévoit la régularisation des paiements en retard aux prestataires de santé, établit une nouvelle méthode de calcul des pensions pour handicap et garantit les services jusqu'en décembre 2027.

À Buenos Aires, devant le Parlement, des centaines de personnes ont célébré la décision du Sénat. «Cela me rend très heureux, pour les travailleurs mais aussi pour que les personnes handicapées puissent vivre comme il se doit», a déclaré à l'AFP Trinidad Freiberg, musicothérapeute de 23 ans qui travaille avec des enfants handicapés.

Javier Milei avait indiqué lors d'une interview en août que si son veto était annulé, il saisirait la justice. «Disons qu'ils rejettent mon veto, eh bien, je vais contester cela en justice, cela n'aura aucun effet sur les dépenses publiques», avait déclaré le chef de l'État.

Législatives le 26 octobre

En fonction depuis décembre 2023, le président soutient que la loi en faveur du handicap nuit à l'excédent budgétaire que son gouvernement, par le biais d'une sévère austérité, a réussi à obtenir en 2024 pour la première fois depuis 2010. Selon une estimation de l'Office du Budget au Parlement, la loi en faveur du handicap aura un impact budgétaire compris entre 0,22% et 0,42% du PIB.

Les législatives du 26 octobre mettront à l'épreuve la popularité de Javier Milei après ses succès en matière économique, comme maîtriser l'inflation au prix de coupes dans les dépenses publiques, notamment dans l'aide sociale aux personnes handicapées.