Le président argentin Javier Milei a été mercredi la cible de projectiles divers, pierres ou bouteilles, lancés par des manifestants mécontents d'une supposée affaire de corruption touchant son entourage, a constaté l'AFP.
Javier Milei, qui circulait dans un véhicule de la présidence dans la périphérie de Buenos Aires pour promouvoir son parti en vue des élections législatives d'octobre, a été exfiltré par ses services de sécurité et est indemne, selon son porte-parole. Au moins une femme, partisane du président ultralibral, a été blessée et évacuée en ambulance, a constaté l'AFP.
«Ils ont attaqué à coups de pierres le cortège dans lequel se trouvait le président de la Nation. Il n'y a pas eu de blessés», a écrit sur X Manuel Adorni. Dans le même message, il a tenu pour responsables les partisans de l'ex-présidente de centre gauche Cristina Kirchner (2007-2015), assignée à résidence depuis juin.