DE
FR

Il s'en sort indemne
Le président argentin Javier Milei a été visé par des projectiles

Le président argentin Javier Milei a été la cible de projectiles lancés par des manifestants mécontents à Buenos Aires. Exfiltré par sa sécurité, il est indemne. L'incident survient dans un contexte de tensions liées à des allégations de corruption.
Publié: 22:39 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 54 minutes
Partager
Écouter
Le président argentin a été visé par des projectiles mais s'en sort indemne.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le président argentin Javier Milei a été mercredi la cible de projectiles divers, pierres ou bouteilles, lancés par des manifestants mécontents d'une supposée affaire de corruption touchant son entourage, a constaté l'AFP.

Javier Milei, qui circulait dans un véhicule de la présidence dans la périphérie de Buenos Aires pour promouvoir son parti en vue des élections législatives d'octobre, a été exfiltré par ses services de sécurité et est indemne, selon son porte-parole. Au moins une femme, partisane du président ultralibral, a été blessée et évacuée en ambulance, a constaté l'AFP.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

«Ils ont attaqué à coups de pierres le cortège dans lequel se trouvait le président de la Nation. Il n'y a pas eu de blessés», a écrit sur X Manuel Adorni. Dans le même message, il a tenu pour responsables les partisans de l'ex-présidente de centre gauche Cristina Kirchner (2007-2015), assignée à résidence depuis juin.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus