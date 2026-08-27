Le porte-avions Abraham Lincoln, avec 5000 marins à bord, fera escale à Pattaya, Thaïlande, du 2 au 6 septembre. Une polémique sur leurs conditions de vie agite les États-Unis.

ATS Agence télégraphique suisse

Le porte-avions américain Abraham Lincoln, dont le déploiement en mer depuis des mois suscite des inquiétudes aux Etats-Unis sur les conditions de vie de l'équipage, va faire escale en Thaïlande, a indiqué jeudi à l'AFP la marine thaïlandaise. Paraj Ratanajaipan, porte-parole de la marine royale thaïlandaise, a fait savoir que des marins américains allaient arriver à Pattaya, station balnéaire du golfe de Thaïlande, pour «une période de repos et de loisirs».

Il n'a pas précisé, pour des raisons de sécurité, le port d'accueil ni les dates de cette escale, mais elle devrait avoir lieu du 2 au 6 septembre, selon des médias locaux. Le porte-avions a quitté San Diego, en Californie, en novembre 2025 pour une mission en mer de Chine méridionale et a été redirigé vers le Moyen-Orient avant que les Etats-Unis et Israël ne lancent le 28 février la guerre contre l'Iran.

Près de 5000 marins à bord

Les conditions de vie des 5000 marins à bord ont récemment déclenché une polémique aux Etats-Unis. Des élus ainsi que les familles de marins ont confronté les dirigeants de l'armée au sujet des conditions difficiles auxquelles l'équipage était exposé, notamment des pénuries alimentaires.

Certaines familles ont fait état de graves problèmes de santé mentale et de tentatives de suicide à bord. Le président Donald Trump a sèchement balayé ces inquiétudes, tout en confirmant le remplacement du Lincoln au Moyen-Orient par un autre porte-avions, le George Washington.

L'arrivée prochaine de milliers de marins en mal de terre ferme est attendue avec enthousiasme par les professionnels du tourisme de Pattaya. Son maire, Poramase Ngampiches, a déclaré à des médias locaux qu'il attendait entre 5 et 15 millions de bahts (entre 130'000 et 400'000 euros) de retombées pour la ville.

Cet ancien village de pêcheurs s'est transformé avec la guerre du Vietnam, dans les années 1960, lorsque les soldats américains en permission en Thaïlande venaient s'y détendre dans un cadre idyllique en bord de mer. Située à deux heures de route de Bangkok, Pattaya est depuis devenue l'un des épicentres mondiaux du tourisme sexuel.