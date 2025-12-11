DE
FR

Après les patrouilles Chine-Russie
Les États-Unis et le Japon mènent des exercices aériens conjoints

Les forces aériennes américaines et japonaises ont mené des exercices conjoints jeudi, deux jours après des patrouilles sino-russes. Cette démonstration de force vise à affirmer la détermination de l'alliance nippo-américaine.
Publié: il y a 57 minutes
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les forces aériennes américaines et japonaises ont mené jeudi des exercices conjoints, a annoncé l'état-major interarmées nippon, lors d'une démonstration de force, deux jours après des patrouilles communes effectuées par des avions chinois et russes.

«A travers cet exercice, nous avons confirmé la ferme volonté du Japon et des États-Unis de ne permettre aucun changement unilatéral du statu quo par la force, ainsi que la préparation» des forces militaires japonaises et américaines, «renforçant ainsi les capacités de dissuasion et de réaction de l'alliance nippo-américaine», a déclaré l'État-major sur X.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus