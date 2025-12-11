AFP Agence France-Presse
Les forces aériennes américaines et japonaises ont mené jeudi des exercices conjoints, a annoncé l'état-major interarmées nippon, lors d'une démonstration de force, deux jours après des patrouilles communes effectuées par des avions chinois et russes.
«A travers cet exercice, nous avons confirmé la ferme volonté du Japon et des États-Unis de ne permettre aucun changement unilatéral du statu quo par la force, ainsi que la préparation» des forces militaires japonaises et américaines, «renforçant ainsi les capacités de dissuasion et de réaction de l'alliance nippo-américaine», a déclaré l'État-major sur X.
