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Après des mois de contestation étudiante
Le Premier ministre serbe demande la dissolution de l'Assemblée

Le Premier ministre serbe demande la dissolution du Parlement, ouvrant la voie à des législatives anticipées en octobre. Le scrutin est réclamé depuis des mois par un mouvement de contestation mené par les étudiants.
Publié: 17:33 heures
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Le Premier ministre ouvre la voie à des législatives en octobre, réclamées par le mouvement de protestation étudiant depuis deux ans.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Premier ministre serbe a demandé lundi au président de dissoudre l'Assemblée. Il ouvre ainsi la voie à des élections législatives anticipées en octobre, réclamées de longue date par le mouvement de protestation mené par les étudiants pendant près de deux ans.

«Je propose que le gouvernement de la République de Serbie, conformément à la Constitution, demande au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale», a déclaré le Premier ministre Djuro Macut, lors d'une session extraordinaire du gouvernement.

Les prochaines législatives ne devaient normalement se tenir qu'en décembre 2027 mais le président serbe Aleksandar Vucic avait évoqué fin août la tenue d'un scrutin législatif anticipé en octobre.

La Serbie est agitée depuis novembre 2024 par un vaste mouvement de contestation, né de l'effondrement meurtrier d'un auvent dans la gare de Novi Sad, dans le nord du pays. Un accident dans lequel les protestataires voient le résultat de la corruption qui gangrène, selon eux, ce pays qui négocie son adhésion à l'Union européenne tout en restant un fidèle allié de Moscou.

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Les appels en faveur d'une enquête transparente sur cette tragédie se sont transformés en revendication pour l'organisation d'élections anticipées, attendues désormais le 25 octobre.

«La Serbie a été confrontée à des manifestations, des blocages, de profondes divisions, des problèmes dans l'éducation et une forte pression sur les institutions», a déclaré le Premier ministre.

«Depuis un moment, une partie de l'opinion publique réclame des élections législatives anticipées», a-t-il dit, en ajoutant qu'un «gouvernement responsable n'ignore jamais de telles demandes».

72 heures pour décider

Le président nationaliste Aleksandar Vucic – au pouvoir comme Premier ministre ou président depuis plus d'une décennie – dispose de 72 heures pour accepter la proposition du gouvernement serbe et dissoudre l'Assemblée.

Il avait auparavant indiqué qu'il le ferait les 9 ou 10 septembre, date limite pour que les élections puissent se tenir en octobre.

Les étudiants qui mènent le mouvement de contestation réclament des élections anticipées depuis mai 2025.

Aleksandar Vucic avait évoqué fin juin sa possible démission avant la fin de son mandat prévue en avril 2027 afin de pouvoir participer à la campagne.

Le Parti progressiste serbe (SNS, droite nationaliste) de Aleksandar Vucic a décidé lors d'une réunion ce week-end de lui demander de conduire sa liste électorale et de se présenter comme candidat au poste de Premier ministre.

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