Dernière mise à jour: il y a 58 minutes

Il a longtemps lutté contre le cancer, mais la maladie a fini par l'emporter. Rick Davies, cofondateur du légendaire groupe Supertramp, est mort à 81 ans, a annoncé la formation sur son site officiel.

Le chanteur de Supertramp Rick Davies meurt à l'âge de 81 ans

Le chanteur de Supertramp Rick Davies meurt à l'âge de 81 ans

1/5 Le cofondateur du groupe Supertramp est décédé à l'âge de 81 ans. Photo: Cover/Getty Images

Lucien Esseiva

Rick Davies, cofondateur de Supertramp, a marqué l'histoire du rock avec des chansons devenues des classiques. «Dreamer», «It's Raining again», «School», «Take The Long Way Home» ou «Don't leave me now» ont fait chanter des millions de fans à travers le monde. Le musicien est décédé à 81 ans dans sa maison de Long Island (États-Unis), des suites d’un cancer dont il souffrait depuis de longues années, a annoncé le groupe sur son site internet. Rick Davies luttait contre un myélome multiple, une forme rare de cancer de la moelle osseuse.

Dans un communiqué, ses compagnons de route rappellent: «En dehors de la scène, Rick était connu pour sa cordialité, sa résistance et son dévouement envers sa femme Sue, avec laquelle il a été en couple pendant plus de cinq décennies. Après avoir été confronté à de graves problèmes de santé qui l'ont empêché de continuer à partir en tournée avec Supertramp, il a pris plaisir à se produire avec ses amis de sa ville natale sous le nom de Ricky and the Rockets. La musique de Rick et son héritage continuent d'inspirer de nombreuses personnes et sont la preuve que les grandes chansons ne meurent jamais, mais continuent de vivre.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Des millions d'albums vendus

Rick Davies a fondé Supertramp en 1969 avec Roger Hodgson. Les débuts du groupe furent agités, marqués par de nombreux changements de musiciens, jusqu’à ce qu’en 1974 la formation trouve enfin sa stabilité et signe ses premiers succès. Le succès s'installe également grâce à leur nouveau producteur Ken Scott, qui travaille également pour des superstars comme David Bowie et Elton John.Le sommet de sa carrière reste 1979, avec l’album «Breakfast in America», qui s’est hissé au sommet des classements mondiaux et s’est vendu à plus de 21 millions d’exemplaires.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Supertramp fait ses adieux à Rick Davies en citant l'un de ses plus grands succès de 1979, «Goodbye Stranger», où l'on peut lire «Goodbye, stranger, it's been nice. Hope you find your paradise». Traduit : «Au revoir, étranger, c'était bien. J'espère que tu trouveras ton paradis».