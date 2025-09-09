DE
Un géant du cuivre
Les géants miniers Anglo American et Teck annoncent leur fusion

Anglo American et Teck Resources annoncent leur fusion pour former Anglo Teck, un géant mondial du cuivre. Le nouveau groupe, dirigé par Duncan Wanblad d'Anglo American, vise à finaliser l'opération dans les 12 à 18 mois, combinant leurs portefeuilles complémentaires.
Publié: il y a 30 minutes
Anglo American, fondée en 1917 en Afrique du Sud, est aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés minières du monde.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Le géant minier britannique Anglo American et son équivalent canadien Teck Resources ont annoncé mardi la fusion de leurs activités pour donner naissance à Anglo Teck, un nouveau mastodonte du secteur. Le nouveau groupe «sera l'un des plus grands producteurs mondiaux de cuivre», soulignent dans un communiqué les deux compagnies, qui espèrent finaliser l'opération d'ici 12 à 18 mois.

La nouvelle entité sera principalement cotée à Londres, mais son siège mondial sera situé à Vancouver, au Canada. Les actionnaires d'Anglo American en détiendront environ 62,4% et ceux de Teck environ 37,6%.

«Nous avons l'opportunité unique de réunir deux sociétés minières très réputées, dont les portefeuilles et les capacités sont profondément complémentaires, tout en partageant un ensemble de valeurs communes», s'est félicité Duncan Wanblad, directeur général d'Anglo American, qui prendra la tête de la nouvelle entreprise.

Le cuivre a explosé

Le directeur général de Teck, Jonathan Price, deviendra son adjoint. La demande en cuivre, métal clé pour la transition énergétique (panneaux solaires, éoliennes, batteries pour véhicules électriques), a explosé ces dernières années.

En 2024, Anglo American avait rejeté une offre publique d'achat de plusieurs dizaines de milliards de dollars de son rival australien BHP pour créer un titan du cuivre.

Anglo American, fondée en 1917 en Afrique du Sud par l'industriel d'origine allemande Ernest Oppenheimer, est aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés minières du monde, cotée à la fois à Londres, où est son siège, et à Johannesbourg.

