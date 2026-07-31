Un incendie de forêt fait rage en Angleterre près d'une centrale nucléaire

Un important incendie de forêt est en cours sur la côte du comté anglais du Suffolk, à seulement quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Sizewell B. Jeudi soir, le chef des pompiers locaux, Jon Lacey, a déclaré au «​Guardian​» que le feu n'était « pas encore totalement maîtrisé ».

Face à la situation, les autorités ont déclenché une alerte majeure et évacué des centaines d'habitants. Le Suffolk, comme près de la moitié de l'Angleterre, est actuellement en situation de sécheresse.

Jeudi soir, l'incendie avait déjà détruit plus de 80 hectares. «Cependant, nous disposons de ressources suffisantes pour protéger les biens et les vies humaines», a assuré Jon Lacey. Environ 90 pompiers sont mobilisés.

Malgré sa proximité avec les flammes, la centrale nucléaire de Sizewell B n'est pas directement menacée. Son fonctionnement n'est pas perturbé, mais la situation est suivie de près, a indiqué un porte-parole de l'exploitant. La centrale dispose par ailleurs d'un plan d'urgence couvrant plusieurs scénarios, dont un incendie sur le site.