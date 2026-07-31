Un incendie de forêt fait rage en Angleterre près d'une centrale nucléaire
Un important incendie de forêt est en cours sur la côte du comté anglais du Suffolk, à seulement quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Sizewell B. Jeudi soir, le chef des pompiers locaux, Jon Lacey, a déclaré au «Guardian» que le feu n'était « pas encore totalement maîtrisé ».
Face à la situation, les autorités ont déclenché une alerte majeure et évacué des centaines d'habitants. Le Suffolk, comme près de la moitié de l'Angleterre, est actuellement en situation de sécheresse.
Jeudi soir, l'incendie avait déjà détruit plus de 80 hectares. «Cependant, nous disposons de ressources suffisantes pour protéger les biens et les vies humaines», a assuré Jon Lacey. Environ 90 pompiers sont mobilisés.
Malgré sa proximité avec les flammes, la centrale nucléaire de Sizewell B n'est pas directement menacée. Son fonctionnement n'est pas perturbé, mais la situation est suivie de près, a indiqué un porte-parole de l'exploitant. La centrale dispose par ailleurs d'un plan d'urgence couvrant plusieurs scénarios, dont un incendie sur le site.
L'incendie de Biscarrosse est «maîtrisé»
L'incendie survenu il y a une semaine près de Biscarrosse dans les Landes est «maîtrisé», a annoncé le préfet Gilles Clavreul lors d'un point presse jeudi soir, ajoutant que tous les quartiers allaient «rouvrir» à la circulation.
«Le feu de Biscarrosse ce soir est maîtrisé», a-t-il affirmé, précisant que «tous les quartiers vont rouvrir, la circulation va être rétablie». Cet incendie qui s'est ajouté au mégafeu de Gironde, plus au nord, a brûlé 3600 hectares et conduit lui aussi à évacuer environ 30'000 personnes à titre préventif.
Source: AFP
Près de 800 pompiers mobilisés contre un incendie dans le nord du Portugal
Près de 800 pompiers étaient mobilisés jeudi, soutenus par six moyens aériens, pour combattre un incendie dans le nord du Portugal qui a ravagé depuis mardi au moins 6000 hectares, selon la protection civile.
Alors que les autorités indiquaient dans la matinée avoir consolidé près de 80% du périmètre du feu, la hausse des températures et le vent ont favorisé plusieurs reprises de l'incendie.
La superficie brûlée s'élève «à plus de 6000 hectares» selon un bilan encore provisoire d'un responsable du commandement régional de la protection civile du Nord cité dans les médias locaux. La progression des flammes a conduit les autorités à évacuer préventivement des habitants de deux petits villages.
Source: AFP
La préfète évoque une «première journée un peu optimiste»
La journée de jeudi a été la première «un peu optimiste» depuis que s'est déclenché, le 22 juillet, le mégafeu qui a brûlé 42'000 hectares en Gironde, a estimé la préfète Sophie Brocas.
«C'est la première journée un peu optimiste, puisqu'on a l'impression qu'on est en train de revenir sur le chemin d'une vie normale et que les choses commencent à s'améliorer nettement», a-t-elle dit devant la presse.
Source: AFP
115 incendies ont été enregistrés en Turquie dont 110 maitrisés
Les secours sont intervenus sur 115 incendies depuis mercredi en Turquie "dont 110 ont été complètement maitrisés", a indiqué jeudi le ministre de l'Agriculture Ibrahim Yumakli.
Selon le ministre qui s'exprimait en direct jeudi depuis le centre de coordination de la lutte anti-incendies à Ankara, 69 de ces sinstres se sont déclarés «hors forêts».
Source: AFP
Un nouvel incendie en Espagne, à la frontière du Portugal, oblige à l'évacuation de plus de 600 personnes
Un nouvel incendie s'est déclaré mercredi à la mi-journée à Fermoselle, dans l'ouest de l'Espagne, à quelques kilomètres à peine de la frontière avec le Portugal, obligeant à l'évacuation de plus de 600 personnes, ont annoncé les secours sur le réseau social X.
Au total, 11 localités ont été évacuées dans la zone, et deux autres doivent rester confinées, en raison d'«une menace sérieuse pour la population», ont précisé les services de secours. Le nombre d'hectares brûlés n'a pas encore été communiqué par les autorités, mais plusieurs axes routiers sont coupés jeudi.
Source: AFP
Un quart des salariés empêchés d'aller travailler en Gironde «retournent au travail» jeudi
Un quart des salariés, empêchés ces derniers jours d'aller travailler par le gigantesque incendie qui ravage une partie de la Gironde, retourne au travail jeudi, a indiqué le ministre de l'Economie Roland Lescure sur France Inter. «On avait un peu plus de 82'000 salariés qui étaient empêchés d'aller travailler, on est désormais à 61'500», a précisé le ministre de l'Economie, soulignant une «bonne nouvelle» qui «montre» que le feu «commence à être maîtrisé».
Le mégafeu qui a ravagé 42'000 hectares en Gironde est toujours stabilisé jeudi matin, après une nuit «très calme» qui rend les sapeurs-pompiers «raisonnablement optimistes», a déclaré le commandant Matthieu Jomain, officier communication du Sdis 33.
Avec «80% de taux d'humidité dans l'air ce matin», les conditions météorologiques rendent «la situation beaucoup plus acceptable», indique l'officier qui veut «rester prudent», «même si les voyants s'allument progressivement en vert». Depuis dimanche, la surface brûlée «n'a pas évolué (42'000 hectares)», a écrit la préfecture dans son point à 6H00 du matin, faisant état de «six feux actifs», notamment près des dunes du Grand-Crohot (commune de Lège-Cap-Ferret) et au sud de Lacanau.
Source: AFP
Il n'y a «presque plus de flammes» dans la région de Madrid, annoncent les autorités
L'incendie dans la région de Madrid n'a pas progressé depuis plusieurs jours et n'a «presque plus de flammes», ont annoncé jeudi les autorités, qualifiant le feu de «clairement stabilisé».
«Les conditions météorologiques nocturnes ont permis (...) de rafraîchir la zone et de consolider le périmètre, qui est clairement stabilisé, sans progression depuis plusieurs jours, avec peu de points fumants et presque plus de flammes», a indiqué la préfecture de la région de Madrid, précisant qu'il n'existait plus «aucun foyer» et qu'il ne restait plus qu'un millier de personnes évacuées.
Source: AFP
Quelque 8000 personnes ont été évacuées en Crète
Quelque 8000 personnes ont été évacuées sur l'île grecque de Crète en raison d'un incendie qui, attisé par des vents violents, menaçe une station balnéaire, a annoncé jeudi la vice-préfète de la région de Rethymnon.
«Nous avons évacué quelque 8000 personnes» mercredi soir, a indiqué Maria Lion sur la chaîne de télévision publique ERT alors que des vents de jusqu'à 125 km/h soufflaient jeudi matin au sud de Rethymnon, selon les services météorologiques.
Source: AFP
Le mégafeu en Gironde reste stabilisé après une nuit plus calme
Le mégafeu qui a ravagé 42'000 hectares en Gironde restait «toujours stabilisé» jeudi matin, après «une nuit plutôt calme», a indiqué la préfecture dans son point de situation publié à 6h. Les autorités précisent que la surface brûlée n'a pas évolué au cours de la nuit.
Si l'incendie est contenu, il n'est pas encore totalement éteint. La préfecture fait état de six foyers toujours actifs, notamment à proximité des dunes du Grand-Crohot, sur la commune de Lège-Cap-Ferret, ainsi qu'au sud de Lacanau.
Les autorités se montrent toutefois prudemment optimistes pour la journée. Elles s'attendent à des conditions météorologiques «plutôt favorables», avec la levée de la vigilance orange canicule. Quelques averses sont également attendues sur le littoral entre 5h et 9h et pourraient atteindre la zone touchée par l'incendie.
Les températures doivent en outre nettement reculer. Après des pointes atteignant jusqu'à 41°C mercredi, le mercure devrait osciller entre 27°C et 34°C au cours de la journée de jeudi, ce qui pourrait faciliter le travail des secours.
Source: AFP
Les habitants de toutes les localités évacuées près de Madrid autorisés à rentrer chez eux
Les habitants des deux dernières localités de la région de Madrid évacuées à cause du vaste incendie de forêt qui y sévit ont été autorisés à rentrer chez eux mercredi soir, a annoncé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.
L'ordre d'évacuation imposé à Valdemaqueda et Robledo de Chavela a été levé «avec effet immédiat», a-t-il déclaré sans donner plus de détails.
Source: AFP