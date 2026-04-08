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«Certains étaient très agressifs»
Des groupes de jeunes vandales sèment le chaos à Londres et Birmingham

A Birmingham puis à Londres, des centaines d’adolescents ont semé le chaos pendant les vacances de Pâques, poussés par des appels lancés sur les réseaux sociaux. Vols, dégradations et fermetures anticipées de commerces inquiètent les autorités britanniques.
Publié: 17:47 heures
Des centaines d'adolescents ont envahi les rues du quartier de Clapham. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
Janelle Rieder

A Birmingham comme à Londres, les vacances de Pâques ont viré au cauchemar pour les commerçants. Vendredi 27 mars et mardi 31 mars, des centaines d’adolescents, âgés de 13 à 16 ans, ont répondu à des appels lancés sur les réseaux sociaux pour se retrouver dans les centres-villes et adopter des comportements jugés «antisociaux», note «24 heures».

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A Birmingham, le premier incident s’est déroulé le 27 mars, jour du début des vacances scolaires. La police a dû interdire tout rassemblement dans un quartier pour une durée de 36 heures.

Le lendemain, à Londres, une centaine de jeunes ont envahi les rues du quartier de Clapham et on commis des vols et des dégradations dans plusieurs commerces. «Certains étaient très agressifs», confie à nos confrères Sheikh Awais, gérant d’un établissement de restauration rapide pris pour cible par la foule.

La vague ne semble pas s’arrêter

Le phénomène s’est répété dans le même quartier quelques jours plus tard. Anticipant de nouveaux débordements, plusieurs magasins avaient choisi de fermer plus tôt. Un restaurateur du quartier regrette ces incidents, qui lui coûtent cher.

Face à cette vague de vandalisme, la police de Londres a appelé les jeunes à «réfléchir sérieusement» aux conséquences de leurs actes. Trois adolescentes, dont deux âgées de seulement 13 ans, ont déjà été arrêtées. Le maire Sadiq Khan a exprimé une «tolérance zéro», tandis que les partis d’opposition dénoncent une capitale devenue une «ville sans loi», souligne «24 heures». 

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