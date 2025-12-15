A Amsterdam, 22 personnes ont été arrêtées après des affrontements lors d’une manifestation contre Shai Abramson, chanteur de l’armée israélienne, dont le concert prévu pour Hanouka a été annulé.

La police néerlandaise a indiqué dimanche avoir arrêté 22 personnes à Amsterdam après des affrontements avec des manifestants qui protestaient contre la performance d'un chanteur de l'armée israélienne dans une salle de concert. Quelques centaines de personnes se sont rassemblées dans la soirée près du Concertgebouw, grande salle accueillant des concerts classiques, pour protester contre la venue de Shai Abramson, principal chanteur de l'armée israélienne, à un concert pour la fête juive de Hanouka.

«La police est intervenue à plusieurs reprises pour tenir les manifestants à distance et maintenir l'ordre public», a-t-elle indiqué dans un communiqué. Les forces antiémeutes ont utilisé des matraques contre des manifestants qui ont eu recours à des bombes fumigènes, ont précisé les autorités, ajoutant qu'un agent avait été légèrement blessé.

Matraques et fumigènes

22 personnes au total ont été interpellées pour plusieurs motifs, notamment violation des lois sur les rassemblements, possession de feux d'artifice, et pour avoir résisté à leur arrestation. Le chanteur devait initialement diriger le concert public annuel de Hanouka au Concertgebouw dimanche après-midi. Mais après le tollé, suscité par ses liens avec l'armée israélienne, sa participation a été annulée et remplacée par deux concerts privés en soirée.

Un fragile cessez-le-feu est en vigueur depuis le 10 octobre dans la bande de Gaza. Plus de 70'369 Palestiniens ont été tués à Gaza dans la campagne militaire israélienne de représailles au 7 Octobre, selon le ministère de la Santé local, placé sous l'autorité du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.