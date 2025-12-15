DE
FR

22 arrestations
Heurts à Amsterdam autour d'un concert de l'armée israélienne

A Amsterdam, 22 personnes ont été arrêtées après des affrontements lors d’une manifestation contre Shai Abramson, chanteur de l’armée israélienne, dont le concert prévu pour Hanouka a été annulé.
Publié: il y a 10 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
22 personnes ont été arrêtées pour divers motifs, dont possession de feux d’artifice et résistance aux forces de l’ordre.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La police néerlandaise a indiqué dimanche avoir arrêté 22 personnes à Amsterdam après des affrontements avec des manifestants qui protestaient contre la performance d'un chanteur de l'armée israélienne dans une salle de concert. Quelques centaines de personnes se sont rassemblées dans la soirée près du Concertgebouw, grande salle accueillant des concerts classiques, pour protester contre la venue de Shai Abramson, principal chanteur de l'armée israélienne, à un concert pour la fête juive de Hanouka.

«La police est intervenue à plusieurs reprises pour tenir les manifestants à distance et maintenir l'ordre public», a-t-elle indiqué dans un communiqué. Les forces antiémeutes ont utilisé des matraques contre des manifestants qui ont eu recours à des bombes fumigènes, ont précisé les autorités, ajoutant qu'un agent avait été légèrement blessé.

Matraques et fumigènes

22 personnes au total ont été interpellées pour plusieurs motifs, notamment violation des lois sur les rassemblements, possession de feux d'artifice, et pour avoir résisté à leur arrestation. Le chanteur devait initialement diriger le concert public annuel de Hanouka au Concertgebouw dimanche après-midi. Mais après le tollé, suscité par ses liens avec l'armée israélienne, sa participation a été annulée et remplacée par deux concerts privés en soirée.

Un fragile cessez-le-feu est en vigueur depuis le 10 octobre dans la bande de Gaza. Plus de 70'369 Palestiniens ont été tués à Gaza dans la campagne militaire israélienne de représailles au 7 Octobre, selon le ministère de la Santé local, placé sous l'autorité du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus