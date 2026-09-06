Un avion-cargo d'Amazon a fait une sortie de piste dimanche à Miami, percutant plusieurs véhicules avant de prendre feu. Le bilan est de cinq morts et cinq blessés, dont trois dans un état critique. Une enquête a été ouverte par les autorités américaines.

AFP Agence France-Presse

Cinq personnes ont été tuées et cinq autres blessées dimanche quand un avion-cargo d'Amazon est sorti en bout de piste à l'aéroport international de Miami, percutant plusieurs véhicules et prenant feu, ont indiqué les autorités locales. «Nous savons maintenant que cinq personnes ont perdu la vie et que cinq autres ont été blessées», a déclaré la maire du comté de Miami-Dade Daniella Levine Cava au cours d'une conférence de presse donnée à l'aéroport, un peu moins de trois heures après l'accident, sans préciser l'identité des victimes.

Parmi les personnes blessées, trois se trouvent dans un «état critique» et les deux autres ont été transportées vers un hôpital local, a ajouté le chef des pompiers de Miami-Dade Ray Jadallah. L'accident s'est produit en début d'après-midi, juste avant 14h00 locales.

Le régulateur américain de l'aviation (FAA) a indiqué que l'avion-cargo impliqué était le vol Prime Air 7598, un Boeing 767-300 en provenance de Porto Rico, et a annoncé ouvrir une enquête. «Le vol Prime Air 7598 est sorti en bout de piste de l'aéroport international de Miami (...) à environ 14h00, laissant l'appareil arrêté au nord-ouest de l'aéroport», a fait état l'aéroport floridien sur son compte X.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

«Il s'est immobilisé dans un champ adjacent à l'aéroport», a précisé Daniella Levine Cava à la presse. Le responsable des pompiers locaux a confirmé que l'appareil avait percuté plusieurs véhicules, conduisant ses équipes à mener «une opération de désincarcération complexe» pour porter secours à «plusieurs victimes qui étaient coincées à l'intérieur».

Piégés dans le cockpit

Les pompiers ont également eu à sortir le pilote et le co-pilote, piégés dans le cockpit, alors que les moteurs de l'avion étaient «en feu», a-t-il expliqué. Il a enfin précisé que ses équipes s'employaient à maîtriser une fuite de kérosène à l'arrière de l'appareil.

Des vidéos de l'accident diffusées sur les réseaux sociaux montrent une épaisse fumée et des flammes s'élevant d'un avion portant l'inscription Prime Air en bleu clair, qui semble avoir traversé une route avant de stopper sa course. Plusieurs camions se trouvent à proximité.

«A leur arrivée, les équipes ont trouvé un avion qui avait pris feu, avec de grosses flammes et de la fumée», ont décrit dans un premier temps les pompiers sur le réseau social X, en précisant avoir mobilisé plus de soixante de leurs membres. Après avoir interrompu un temps son trafic, l'aéroport de Miami a indiqué sur X avoir rouvert une première piste autour de 17h00 locales, puis une deuxième vers 18h00 locales.

Sur des images tournées par l'AFP autour de 16h00, l'incendie semblait avoir été éteint. Des voitures de police et des ambulances avec des gyrophares étaient visibles dans le périmètre.

Des enquêteurs envoyés sur place

Interrogé par l'AFP, Amazon a confirmé l'accident survenu au moment de l'atterrissage et a dit «tout mettre en oeuvre pour venir en aide aux personnes affectées», selon sa porte-parole Kelly Nantel. L'Agence américaine de sécurité dans les transports (NTSB) a annoncé dans un communiqué envoyer des enquêteurs sur place et prévoit d'organiser une conférence de presse lundi à Miami.

En novembre 2025, le crash d'un avion-cargo du transporteur américain UPS au décollage de l'aéroport de Louisville, dans le Kentucky, dans le centre-est des Etats-Unis, après qu'un de ses moteurs s'était détaché, avait causé quinze morts, douze au sol et trois membres d'équipage. En mars dernier à New York, une collision entre un avion opérant pour le compte d'Air Canada et un camion de pompiers à l'aéroport de LaGuardia avait coûté la vie aux deux pilotes de l'appareil et fait plusieurs dizaines de blessés.