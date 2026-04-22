DE
FR

La Russie soupçonnée
La présidente du Bundestag victime d'un piratage

La présidente du Bundestag, Julia Klöckner, a été victime d’un piratage de son compte Signal via une attaque de phishing. Les services allemands soupçonnent une implication russe dans cette cyberattaque.
Publié: il y a 19 minutes
Julia Kloeckner, présidente du Bundestag à Berlin, le 16 avril 2026.
Photo: IMAGO/Political-Moments
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La présidente du Bundestag – la chambre basse du Parlement allemand – a été victime d'une attaque de phishing (hameçonnage) visant les utilisateurs de l'application de messagerie Signal, attaques que les services de renseignement imputent à la Russie, selon un article paru mercredi.

A lire aussi
La France accuse la Russie d'avoir piraté la campagne de Macron sur X
Un cyber escadron visé
La France accuse la Russie d'avoir piraté la campagne de Macron sur X
Le ministère français de l'Intérieur piraté, des «millions de données» concernées
«Pendant plusieurs jours»
Un ministère français piraté, des «millions de données» concernées

Julia Klöckner, figure importante du parti CDU du chancelier Friedrich Merz, a vu son compte Signal piraté, rapporte le magazine Der Spiegel, citant des sources anonymes. Contacté par l'AFP, un porte-parole de Julia Klöckner n'a ni confirmé ni infirmé l'information, se contentant de déclarer que le Parlement «ne communique généralement pas d'informations sur les infrastructures critiques en matière de sécurité».

Julia Klöckner est membre du comité exécutif de la CDU, dont les membres – y compris Friedrich Merz – communiquent via un groupe de discussion Signal, précise Der Spiegel. Le service de renseignement intérieur allemand, le BfV, a informé Friedrich Merz de l'incident et l'examen de son téléphone n'a révélé aucune anomalie, indique-t-il.

Moscou comme principal suspect

Pas plus tard que cette semaine, le BfV avait mis en garde les parlementaires contre cette vague d'attaques de phishing. «Il faut supposer qu'un grand nombre de groupes Signal au sein de la sphère parlementaire sont lus par les attaquants presque sans être détectés», a déclaré l'agence, selon Spiegel.

Berlin, principal fournisseur d'aide militaire à Kiev, est confrontée à une vague de cyberattaques, ainsi qu'à des tentatives d'espionnage et de sabotage, prétendument orchestrées depuis Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Sur internet, le hameçonnage ou phishing est une technique consistant à se faire passer pour une personne ou un organisme que le destinataire connaît pour l'inciter à communiquer des données personnelles ou cliquer sur un lien corrompu.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Articles les plus lus
    Articles les plus lus