La présidente du Bundestag victime d'un piratage

La présidente du Bundestag, Julia Klöckner, a été victime d’un piratage de son compte Signal via une attaque de phishing. Les services allemands soupçonnent une implication russe dans cette cyberattaque.

AFP Agence France-Presse

La présidente du Bundestag – la chambre basse du Parlement allemand – a été victime d'une attaque de phishing (hameçonnage) visant les utilisateurs de l'application de messagerie Signal, attaques que les services de renseignement imputent à la Russie, selon un article paru mercredi.

Julia Klöckner, figure importante du parti CDU du chancelier Friedrich Merz, a vu son compte Signal piraté, rapporte le magazine Der Spiegel, citant des sources anonymes. Contacté par l'AFP, un porte-parole de Julia Klöckner n'a ni confirmé ni infirmé l'information, se contentant de déclarer que le Parlement «ne communique généralement pas d'informations sur les infrastructures critiques en matière de sécurité».

Julia Klöckner est membre du comité exécutif de la CDU, dont les membres – y compris Friedrich Merz – communiquent via un groupe de discussion Signal, précise Der Spiegel. Le service de renseignement intérieur allemand, le BfV, a informé Friedrich Merz de l'incident et l'examen de son téléphone n'a révélé aucune anomalie, indique-t-il.

Moscou comme principal suspect

Pas plus tard que cette semaine, le BfV avait mis en garde les parlementaires contre cette vague d'attaques de phishing. «Il faut supposer qu'un grand nombre de groupes Signal au sein de la sphère parlementaire sont lus par les attaquants presque sans être détectés», a déclaré l'agence, selon Spiegel.

Berlin, principal fournisseur d'aide militaire à Kiev, est confrontée à une vague de cyberattaques, ainsi qu'à des tentatives d'espionnage et de sabotage, prétendument orchestrées depuis Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Sur internet, le hameçonnage ou phishing est une technique consistant à se faire passer pour une personne ou un organisme que le destinataire connaît pour l'inciter à communiquer des données personnelles ou cliquer sur un lien corrompu.



