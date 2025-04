Sa campagne électorale en 2017 a notamment été considérée comme une cible des cyberattaques. Photo: IMAGO/NurPhoto

Janine Enderli

Le gouvernement français, mené par le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, accuse des agents russes d'avoir perturbé la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, d'après BFMTV.

Le service de renseignement militaire russe (GRU) aurait fomenté des cyberattaques contre les intérêts français, comme le sabotage de la chaîne TV5Monde en 2015 et le piratage des e-mails de l'équipe de Macron, selon les autorités françaises. «Le GRU déploie depuis plusieurs années un cyber-escadron, appelé APT28, contre la France», a déclaré Jean-Noël Barrot sur X. Il a publiquement accusé les services de renseignement militaires, une première pour la France.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Une menace hybride»

Dans sa vidéo explicative, le ministère français des Affaires étrangères accuse le groupe APT28 (Advanced Persistent Threat) de vouloir déstabiliser l'opinion publique dans différents pays.

De plus en plus d'experts s'inquiètent d'une «menace hybride» croissante de la part de la Russie. C'est pourquoi la France aurait décidé de publier les résultats de son enquête. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) française a publié un rapport détaillant les attaques survenues entre 2021 et fin 2024.