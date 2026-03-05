L'Union européenne interdira bientôt l'appellation «steak végétal», mais les termes pour saucisses et burgers végétariens restent autorisés. Un compromis entre députés et Etats devra être voté par le Parlement et les Vingt-Sept.

La dénomination de «steak végétal» va être interdite dans l'Union européenne, mais pas les saucisses et les burgers végétariens, selon un compromis scellé jeudi entre eurodéputés et États membres. Des élus de droite et la filière viande souhaitaient l'interdiction des termes comme steak, burger ou saucisse pour des produits végétariens au nom de la défense des éleveurs. Le compromis doit encore être soumis à un vote du Parlement et des Vingt-Sept.

