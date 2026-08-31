Le président algérien veut rétablir la peine de mort pour les pyromanes après des incendies meurtriers. Au moins 12 personnes sont mortes dans les feux qui ont ravagé plusieurs régions de l'est et du nord du pays.

ATS Agence télégraphique suisse

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, dont le pays observe un moratoire sur la peine de mort depuis 1993, a annoncé dimanche vouloir rétablir son application contre les pyromanes, après les incendies meurtriers qui ont ravagé l'est et le nord du pays. S'adressant au ministre de la Justice lors d'une réunion consacrée aux feux en présence de hauts responsables civils et militaires, le chef de l'Etat algérien a ordonné «une modification du Code pénal» avant le 15 septembre.

Abdelmadjid Tebboune a demandé à ce que le projet passe par le gouvernement puis que le Parlement l'étudie «rapidement». «On réinstaure la condamnation à mort pour les pyromanes», a-t-il déclaré. «Il y aura exécution» une fois les voies de recours épuisées pour les condamnés, a-t-il insisté dans des images retransmises à la télévision.

L'Algérie a décrété un deuil officiel de trois jours et l'annulation de toutes les festivités culturelles et compétitions sportives après les incendies. Selon les chiffres officiels communiqués jusqu'ici, au moins 12 personnes sont mortes en lien avec de violents feux de forêt près de Béjaïa, Jijel et Tizi-Ouzou, mais des sources locales craignent que le nombre de victimes ne soit beaucoup plus élevé.

«Personne ne peut faire plier l'Algérie»

Le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Aït Messaoudène, a indiqué vendredi que le bilan était «très lourd», sans pour autant donner un chiffre. Les autorités ont indiqué que plusieurs personnes soupçonnées d'avoir allumé des feux avaient été arrêtées.

«Personne ne peut faire plier l'Algérie», a lancé Abdelmadjid Tebboune, qui a par ailleurs promis que les victimes ayant perdu maisons, meubles, électroménager, cheptels ou arbres fruitiers seraient entièrement indemnisées par l'Etat avant le 15 septembre. Les incendies ont provoqué une vive émotion dans le pays.

Une foule a assisté à l'enterrement collectif de victimes dans un des cimetières de Jijel, selon des images diffusées par la télévision et des sites locaux. Depuis mercredi soir, de nombreuses vidéos des incendies ont été diffusées sur les réseaux sociaux, notamment par des citoyens bloqués par les flammes dans cette région à la fois côtière et montagneuse connue pour ses paysages paradisiaques.

Les feux de forêt ont été alimentés par des vents violents et une intense canicule, des phénomènes aggravés par des épisodes de plus en plus fréquents de sécheresse favorisés par le changement climatique. La Protection civile a déployé d'importants moyens, dont des avions bombardiers d'eau.