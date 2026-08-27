Au moins 12 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées dans des incendies de forêt en Algérie. Des centaines d'habitants ont été évacués, tandis que 69 feux étaient encore actifs mercredi soir.

AFP Agence France-Presse

Au moins 12 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées mercredi lors d'incendies de forêts dans le nord-est de l'Algérie où des dizaines de personnes ont dû être évacuées face à la progression des feux jusque dans des zones résidentielles, selon le ministère de l'Intérieur et la Protection civile. Auparavant des médias locaux avaient annoncé deux morts et des blessés en nombre imprécisé dans la région de Béjaïa, à environ 300 km à l'est d'Alger sur le littoral.

La Protection civile avait indiqué que plusieurs familles avaient été évacuées dans la préfecture voisine de Jijel. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Sayoud, a précisé à la télévision nationale que «cinq décès ont été enregistrés dans la wilaya (préfecture) de Jijel, quatre dans la wilaya de Béjaïa et trois dans la wilaya de Tizi Ouzou».

Selon le ministre, «54 cas de brûlures (ont été recensés) à l'hôpital de Souk El Tenine (à Béjaïa) dont 6 sont dans un état grave». Saïd Sayoud et son collègue de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene, se sont rendus à Béjaïa afin de «s'enquérir sur le terrain du déroulement des opérations d'extinction des incendies, des efforts déployés par les équipes d'intervention, ainsi que de l'état de santé des blessés», a indiqué l'agence officielle APS.

De nombreux habitants ont dû être évacués dans différentes préfectures dont Béjaia et Jijel, selon la Protection civile et des médias locaux. A 20H00 locales (19H00 GMT), 69 incendies étaient toujours en cours et combattus par les pompiers dont 18 à Béjaia et 7 à Jijel, selon la Protection civile.

Dérèglement climatique

Des images diffusées par Jijel News, un site d'information de la région, ont montré des habitants en panique, réfugiés dans un bureau de poste au milieu d'épais nuages de fumée alors que les feux se rapprochaient. La gendarmerie a annoncé que trois routes nationales importantes reliant entre elles des régions de l'est du pays ont été fermées à cause des feux de forêts, à proximité des villes de Béjaïa, Jijel et Sétif.

Pour faire face aux incendies qui sont amplifiés par des vents violents, la Protection civile a assuré avoir déployé d'importants moyens et matériels. Chaque été, le nord de l'Algérie est touché par des feux de forêt, un phénomène aggravé par des épisodes de plus en plus fréquents de sécheresse et fortes chaleurs, favorisés par le changement climatique.

Triste rappel de 2023

En juillet 2023, plus de 30 personnes avaient péri dans des incendies qui avaient ravagé la région de Béjaia, détruisant des milliers d'hectares de forêts et de terres agricoles ainsi que des centaines de maisons. Cette année, les autorités ont dénombré près de 2000 feux dans tout le pays au mois de juillet.

Plus d'une centaine de personnes ont dû quitter provisoirement leurs logements à la fin du mois dans la région d'Annaba (nord-est) et près de 150 habitations endommagées. Une vague d'incendies avait alors fait 6 morts en une dizaine de jours dans le nord du pays.

Les enquêtes aboutissent souvent à des arrestations de suspects pour incendie volontaire. Pour les feux de juillet, quatre personnes soupçonnées d'être à l'origine de départs de feu dans la région de Constantine ont été placées en détention provisoire.