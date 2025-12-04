DE
La France consternée
La peine de 7 ans de prison du journaliste Christophe Gleizes confirmée en Algérie

La justice algérienne confirme la peine de sept ans de prison pour Christophe Gleizes, accusé d'apologie du terrorisme. Cette affaire tend les relations entre Paris et Alger, malgré les efforts diplomatiques en cours.
Publié: 10:46 heures
L'Algérie accuse le journaliste d'apologie du terrorisme.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Emmanuel Macron a «appris avec une profonde inquiétude la condamnation en appel» à sept ans de prison du journaliste français Christophe Gleizes en Algérie, a déclaré jeudi l'Elysée. «Il lui adresse ses pensées ainsi qu'à sa famille. Nous continuerons d'agir auprès des autorités algériennes pour obtenir sa libération et son retour en France dans les plus brefs délais», a ajouté la présidence française.

La justice algérienne a confirmé mercredi la condamnation à sept ans de prison pour «apologie du terrorisme» de Christophe Gleizes, emprisonné depuis juin.

Relations Paris-Alger tendues

Collaborateur des magazines français So Foot et Society, le journaliste de 36 ans s'était rendu en Algérie en mai 2024 pour un article sur le club de football le plus titré du pays, la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), basé à Tizi Ouzou, à 100 km à l'est d'Alger.

Ses proches, présents à l'audience, ont exprimé leur consternation, tout comme l'ONG Reporters sans frontières et la classe politique française. Le ministre français de l'Intéreur Laurent Nuñez a affirmé jeudi que sa libération était «un élément majeur» des discussions en cours «entre Paris et Alger», relancées depuis la grâce présidentielle octroyée mi-novembre à l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal par l'Algérie.

Emmanuel Macron s'était ensuite dit «disponible» pour échanger avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune si cela permet d'"obtenir des résultats» et d'"avancer» dans les relations tendues entre les deux pays, mais cet échange n'a pas encore eu lieu.

