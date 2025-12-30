Mardi, un déraillement de train au Kentucky a impliqué 31 wagons, dont un a libéré du soufre fondu. Un confinement temporaire a été instauré à Trenton, mais aucun blessé n'a été signalé par les autorités.

Un train de fret a déraillé mardi dans l'Etat du Kentucky, dans le centre-est des Etats-Unis, provoquant une fuite de soufre fondu a annoncé le ministre des Transports Sean Duffy. Il n'a toutefois fait état d'aucun blessé à ce stade.

Mardi, un train a déraillé près de la frontière avec le Tennessee et «31 wagons sont impliqués», a précisé le ministre sur X. «Un wagon a laissé échapper du soufre fondu dans l'air», a-t-il ajouté, affirmant qu'aucun blessé n'était à déplorer. Selon la radio locale WEKT, quatre personnes se trouvaient à bord du train lors du déraillement. Des images aériennes du lieu montrent plusieurs wagons couchés sur le flanc et des marchandises répandues dans un champ aux alentours.

Confinement

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a affirmé sur X que les autorités locales avaient ordonné un confinement pour la ville de Trenton. Il a depuis été levé, selon des médias locaux. Le directeur des services d'urgence du comté de Todd, Ash Groves, a déclaré à la radio WEKT qu'un wagon avait pris feu et qu'un autre était «endommagé». Tous deux transportaient du soufre fondu. Il a ajouté qu'une équipe spécialisée était sur place.