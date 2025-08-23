Dernière mise à jour: il y a 38 minutes

En détention provisoire depuis mars au Paraguay, ce Suisse bénéficiaire d'une rente AI demande l'aide de la Confédération. Markus Widmer affirme que son ex-femme l'a dénoncé à tort. Les conditions de détention sont précaires.

Emprisonné au Paraguay, ce Suisse a besoin de recevoir sa rente AI

1/10 Markus Widmer vit depuis plus de 10 ans en Amérique du Sud. Il est désormais en détention préventive au Paraguay. Photo: zVg

Helena Graf

Markus Widmer tente de s'habituer à son nouveau quotidien carcéral au Paraguay. Réveil à 7h, puis contrôle dans la zone commune. Les gardiens comptent si tous les détenus sont encore là. Ensuite, ils attendent, s'assoient, se font servir à manger et à boire. «L'approvisionnement est misérable, déplore-t-il. Mais ceux qui ont de l'argent s'en sortent à peu près.»

Markus Widmer a contacté Blick parce qu'il a besoin d'aide. Il est suisse, bénéficiaire d'une rente AI et se trouve en détention provisoire depuis la mi-mars. La prison se trouve à Ciudad del Este, la deuxième plus grande ville du Paraguay.

Markus Widmer vit depuis longtemps en Amérique du Sud. Il a épousé une Paraguayenne et ensemble, ils ont eu une fille, qui a désormais 8 ans. L'année de la naissance de la fille, son mariage a toutefois volé en éclats. «Depuis, mon ex ne cesse de me dénoncer à la police», explique-t-il.

Plusieurs plaintes de son ex-femme

Environ trois ans après la séparation, il a été arrêté une première fois et assigné à résidence. On lui reproche alors d'être l'auteur de violences domestiques. «Pourtant, je n'ai jamais revu mon ex depuis fin 2018», assure Markus Widmer. Il a finalement été acquitté en 2022.

Début 2023, il déménage au Brésil. Il n'a plus de contact avec sa fille. La Suisse lui verse une rente d'invalidité mensuelle. «J'ai des problèmes cardiaques et pulmonaires», explique Markus Widmer.

En mars de cette année, il décide de rendre visite à des amis au Paraguay. Il est arrêté à la frontière. Markus Widmer est abasourdi: «Apparemment, mon ex a déposé une nouvelle plainte contre moi au Paraguay. Je suis accusé d'avoir cassé sa télévision. Pourtant, nous n'avons plus de contact depuis des années!» Blick ne peut pas vérifier la véracité des déclarations de Markus Widmer concernant ces accusations.

Des conditions compliquées

On l'envoie à la prison régionale de Ciudad del Este. «J'ai passé ma première nuit dans l'aile normale», explique le Suisse. «Là, des centaines de détenus dorment à même le sol, sans matelas». Il n'a pas pu dormir du tout. «On m'a menacé avec un couteau à deux reprises», raconte Markus Widmer. Pour environ 125 dollars par semaine, il a finalement pu passer dans une aile privée. «Là-bas, je n'étais pas trop mal», dit-il.

Il a eu sa propre chambre avec un lit et une salle de bain séparée, il a pu utiliser son téléphone portable. Dans les salles communes, d'autres détenus vendent de la nourriture et des boissons. «Ceux qui le peuvent s'achètent quelque chose, car les repas distribués sont mauvais, les portions trop petites, et la seule eau qu'on peut boire est chlorée», explique Markus Widmer. Cette amélioration de l'approvisionnement lui coûte en outre environ 60 francs par semaine.

«On me laisse simplement pourrir ici»

Mais sa situation financière s'aggrave. Depuis son arrestation, l'AI ne lui verse plus de rente. «Pourtant, je n'ai pas été condamné!», s'énerve Markus Widmer. La demande de son avocat aux autorités du Paraguay de le placer en résidence surveillée a été rejetée.

Entre-temps, il ne peut plus se permettre de vivre dans l'aile privée. Il a donc été transféré dans une cellule de six personnes: lits superposés en métal, c'est étroit et sombre. «Heureusement, nous pouvons aller sur le parvis pendant la journée», dit-il. Il a également le droit d'utiliser son téléphone portable. Il est déçu par les autorités suisses: «On me laisse simplement pourrir ici.»

« J'ai besoin de ma rente pour m'en sortir Markus Widmer »

Interrogé par Blick, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) confirme avoir connaissance de ce cas. L'ambassade suisse soutient Markus Widmer dans le cadre de la protection consulaire, indique l'autorité.

Selon la législation suisse, la rente d'un bénéficiaire de l'AI peut être suspendue pendant la détention préventive, au plus tard après trois mois. Markus Widmer est déjà derrière les barreaux depuis plus de cinq mois. L'enquête sur son cas est toujours en cours. Il en appelle aux autorités suisses: «J'ai besoin de ma rente pour m'en sortir!»