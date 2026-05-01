James Holder, cofondateur de Superdry, a été reconnu coupable vendredi par un jury britannique de viol sur une femme en 2022. Il connaîtra sa peine le 7 mai prochain.

Le cofondateur de la marque de mode Superdry reconnu coupable de viol

Le cofondateur de la marque de mode Superdry reconnu coupable de viol

AFP Agence France-Presse

Le cofondateur de la marque de mode Superdry James Holder a été reconnu coupable vendredi par la justice britannique de viol sur une femme en 2022. James Holder, âgé de 54 ans, avait plaidé non coupable, affirmant que la relation sexuelle qu'il avait eu avec cette femme, rencontrée dans un bar, était consensuelle.

Mais, après un procès devant la cour criminelle de Gloucester (ouest de Londres), un jury a reconnu l'homme d'affaires britannique coupable d'avoir violé cette femme après l'avoir accompagnée dans son appartement. Il connaîtra sa peine lors d'une prochaine audience prévue le 7 mai.

James Holder avait créé en 2003 avec Julian Dunkerton la marque Superdry, qu'ils avaient développée jusqu'à avoir plusieurs dizaines de points de vente au Royaume-Uni. Il y était notamment en charge de la direction de la création, jusqu'à son départ du groupe en 2016.