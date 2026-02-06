Affaire Luigi Mangione: un premier procès fixé au 8 juin

Le procès de Luigi Mangione, accusé du meurtre du patron d'un géant américain de l'assurance santé en 2024, débutera le 8 juin à Manhattan. Âgé de 27 ans, il risque la prison à vie.

AFP Agence France-Presse

Le procès pour meurtre de Luigi Mangione, suspecté d'avoir tué le patron du plus gros groupe d'assurance santé américain à New York en 2024, débutera le 8 juin, ont rapporté vendredi plusieurs médias américains, dont ABC et NBC. Le juge chargé de cette affaire, Gregory Carro, a estimé que ce procès devant un tribunal de l'État de New York, à Manhattan, devait avoir lieu avant un autre procès fédéral, pour des faits de harcèlement, programmé à partir du 8 septembre dans la même ville.

Dans les deux cas, l'homme de 27 ans, qui a plaidé non coupable, risque la prison à vie. Au niveau fédéral, les deux chefs d'accusation qui auraient pu lui valoir la peine de mort, réclamée par le gouvernement Trump, ont été abandonnés fin janvier.

Des jeunes femmes en soutien

Il est reproché à ce fils d'une famille aisée de Baltimore (Maryland, est) d'avoir tiré de sang-froid sur le directeur de UnitedHealthcare, Brian Thompson, 50 ans, dans une rue de Manhattan le 4 décembre 2024. Il s'était ensuite enfui avant d'être arrêté cinq jours plus tard dans un McDonald's en Pennsylvanie, à environ 370 kilomètres du lieu du crime.

Luigi Mangione est devenu, pour certains, le symbole de la colère des Américains à l'encontre des entreprises d'assurance santé, accusées de privilégier leurs profits au détriment des soins. Ses passages au tribunal sont systématiquement accompagnés de la présence de supporteurs, le plus souvent des jeunes femmes.