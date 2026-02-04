Affaire Epstein: Jack Lang refuse de démissionner

AFP Agence France-Presse
Jack Lang a exclu mercredi de démissionner de la présidence de l'Institut du monde arabe (IMA), plaidant la «naïveté» au sujet de ses liens avec le financier américain Jeffrey Epstein et assurant n'avoir «jamais» eu connaissance de ses crimes sexuels.
«Non, pas une seconde», a répondu sur BFM l'ancien ministre de la Culture, âgé de 86 ans, à la question de savoir s'il comptait quitter ses fonctions, alors que sa fille Caroline a récemment démissionné d'un syndicat de producteurs de cinéma après la révélation de documents liant la famille au criminel sexuel, mort en prison en 2019.
