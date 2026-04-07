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Rendez-vous le 10 juin
Bill Gates convoqué par le Congrès dans l’affaire Epstein

Bill Gates sera entendu le 10 juin par une commission du Congrès américain dans l’affaire Epstein. Les élus veulent éclaircir ses liens passés avec le criminel sexuel, lors d’une audition à huis clos.
Publié: il y a 24 minutes
Bill Gates doit être auditionné à huis clos par le Congrès américain dans le cadre de l’enquête sur ses liens passés avec Jeffrey Epstein.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Bill Gates sera entendu le 10 juin par une commission du Congrès américain qui enquête sur l'affaire Epstein, a appris mardi l'AFP d'une source proche du dossier, confirmant des informations de Politico. Le milliardaire et cofondateur de Microsoft apparaîtra pour un entretien à huis clos devant cette commission, qui souhaite l'interroger sur ses liens passés avec le criminel sexuel.

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