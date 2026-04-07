Bill Gates convoqué par le Congrès dans l’affaire Epstein

AFP Agence France-Presse
Bill Gates sera entendu le 10 juin par une commission du Congrès américain qui enquête sur l'affaire Epstein, a appris mardi l'AFP d'une source proche du dossier, confirmant des informations de Politico. Le milliardaire et cofondateur de Microsoft apparaîtra pour un entretien à huis clos devant cette commission, qui souhaite l'interroger sur ses liens passés avec le criminel sexuel.
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