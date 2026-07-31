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Accident en Algérie
Un autocar tombe dans un ravin, 25 morts et 44 blessés

Un autocar a chuté dans un ravin ce vendredi à Boumerdès, en Algérie, causant 25 morts et 44 blessés. La Protection civile a précisé que l’accident s’est produit après une sortie de route pour une raison encore inconnue.
Publié: il y a 35 minutes
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AFP Agence France-Presse

Un autocar est tombé dans un ravin en Algérie, faisant 25 morts et 44 blessés, a annoncé vendredi la Protection civile dans un nouveau bilan. L'accident s'est produit vendredi matin quand l'autocar est sorti de la route pour une raison inconnue et tombé dans un ravin dans la région de Boumerdès, à 50 km à l'est d'Alger, selon la même source, qui avait auparavant fait état de 20 morts et 38 blessés.

La Protection civile a indiqué que ses équipes étaient «intervenues à 9H40 (8H40 GMT)» pour venir en aide aux victimes. Avant de diffuser le nouveau bilan alourdi, l'organisme avait indiqué qu'il «était susceptible d'augmenter». En juillet 2023, 34 personnes avaient été tuées lors d'une collision entre un autocar et un véhicule utilitaire, suivie d'un gigantesque incendie près de Tamanrasset, dans l'extrême sud de l'Algérie.

3838 morts sur la route en 2025

En août 2025, un autocar était déjà tombé dans un ravin près d'Alger, faisant 18 morts et en décembre de la même année, 14 personnes avaient péri quand l'autobus qui les transportait s'était renversé dans la région de Béchar, dans le sud-ouest du pays. Le Premier ministre Sifi Ghrieb s'est rendu sur les lieux de l'accident vendredi.

Sur toute l'année 2025, 3838 personnes ont trouvé la mort et plus de 37'000 ont été blessées dans des accidents de la circulation (26'976 accidents corporels au total, soit 2,68% de plus sur un an), selon la sécurité routière algérienne. Selon la même source, le facteur humain, avec principalement de l'inattention, une baisse de vigilance, des excès de vitesse, des dépassements dangereux et d'autres manoeuvres imprudentes, demeure la principale cause de ces drames, à plus de 96%.

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