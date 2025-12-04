DE
A la veille de l'assaut du 6 janvier
Un homme suspecté d'avoir posé des bombes près du Capitole en 2021 arrêté

Un homme a été arrêté jeudi dans l'enquête sur les bombes artisanales posées devant les sièges des partis politiques américains, non loin du Capitole, à la veille de l'assaut du 6 janvier 2021. Cette interpellation met fin à quatre ans de suspense.
Cette arrestation vient mettre fin à quatre ans de traque.
Un homme a été arrêté jeudi dans l'enquête sur la pose de bombes artisanales devant les sièges des deux principaux partis politiques des Etats-Unis à la veille de l'assaut du Capitole en janvier 2021, a déclaré la ministre de la Justice, Pam Bondi.

«Ce matin, Brian Cole a été arrêté et inculpé de la pose des bombes aux sièges des partis républicain et démocrate le 5 janvier 2021», près du Capitole, a précisé Pam Bondi devant les médias, revenant sur des informations de presse. Il est poursuivi pour «utilisation d'engin explosif», a-t-elle ajouté. 

Il s'agit de la première arrestation annoncée en plus de quatre ans dans ce dossier pour lequel le FBI, la police fédérale, offrait une récompense de 500'000 dollars en échange de toute information permettant l'identification du suspect. «Nous avons élucidé cette affaire», a assuré pour sa part le directeur du FBI, Kash Patel, expliquant que cette arrestation était le résultat du réexamen minutieux de l'ensemble des indices collectés depuis des années. Le suspect a été arrêté en Virginie, selon les mêmes sources.

Thèses complotistes

L'identité et les motivations du poseur de ces bombes artisanales étaient un mystère pendant plusieurs années. Ce qui a alimenté de nombreuses thèses complotistes sur une possible manipulation de l'assaut du Capitole le lendemain, le 6 janvier 2021. 

Ce jour-là, des centaines de partisans de Donald Trump, alors président sortant, chauffés à blanc par ses accusations sans fondement de fraude électorale, avaient pris d'assaut le Capitole, sanctuaire de la démocratie américaine, pour tenter d'y empêcher la certification de la victoire du démocrate Joe Biden. Les bombes, découvertes 15 heures plus tard, n'avaient pas explosé et pourraient n'avoir été destinées qu'à faire diversion pour éloigner la police du Capitole juste avant l'assaut, avaient estimé des analystes.

