DE
FR

A des fins de «compétitivité»
Norsk Hydro va fermer cinq sites en Europe, 730 emplois affectés

Norsk Hydro, le producteur norvégien d'aluminium, annonce la fermeture de cinq sites en Europe d'ici 2026. Cette décision affectera 730 emplois au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas.
Publié: il y a 50 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 45 minutes
Partager
Écouter
Les fermetures des usines du groupe norvégien seront mises en oeuvre en 2026. (archive)
Photo: FREDRIK HAGEN
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le producteur norvégien d'aluminium Norsk Hydro a annoncé mercredi qu'il allait fermer cinq sites en Europe, une décision qui affectera 730 emplois au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas.

Ces fermetures concerneront les usines d'extrusion – procédé où l'aluminium chauffé est poussé à travers un moule afin d'obtenir des profils - à Cheltenham et Bedwas (Royaume-Uni), Lüdenscheid (Allemagne), Feltre (Italie) et Drunen (Pays-Bas).

Compétitivité évoquée

Elles seront mises en oeuvre en 2026, a indiqué Norsk Hydro dans un communiqué. Le groupe a expliqué cette décision par le besoin de renforcer sa compétitivité dans un secteur freiné par des industries de la construction et de l'automobile en berne, les coûts énergétiques et l'incertitude économique.

Norsk Hydro conservera 28 usines d'extrusion et cinq sites de recyclage employant quelque 7000 personnes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus