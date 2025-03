Des frappes américano-britanniques sur la capitale du Yémen contrôlée par les Houthis auraient tué neuf civils selon les rebelles. Le président américain a annoncé une 'action militaire décisive et puissante' contre les insurgés, exigeant l'arrêt du soutien iranien.

Neuf civils auraient perdu la vie lors des frappes, selon les Houthis. Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

La capitale du Yémen, Sanaa, a été touchée par des frappes samedi qui ont tué neuf civils, ont rapporté les rebelles Houthis après l'annonce du président américain Donald Trump d'une «action militaire décisive et puissante» contre ces insurgés. «Une attaque américano-britannique a visé un quartier résidentiel du nord de la capitale Sanaa», contrôlée par les Houthis, a indiqué la chaîne des rebelles Al-Massirah. Londres n'a pas annoncé dans l'immédiat des frappes au Yémen.

Dans un communiqué diffusé par l'agence de presse des rebelles Saba, le ministère de la Santé du gouvernement houthi, citant un «bilan provisoire», a déclaré que «neuf civils ont été tués et neuf autres blessés, la plupart grièvement, dans l'agression américano-britannique» contre Sanaa.

Action américaine

Les Etats-Unis ont mené «une action militaire décisive et puissante» contre le groupe rebelle houthi au Yémen, a annoncé Donald Trump sur son réseau Truth Social. «Nous utiliserons une force létale écrasante jusqu'à ce que nous ayons atteint notre objectif», a-t-il ajouté. Il a dans le même temps demandé à l'Iran «d'arrêter immédiatement» son soutien «aux terroristes houthis».

«Le soutien aux terroristes houthis doit s'arrêter immédiatement ! Ne menacez pas le peuple américain, leur président (...) ou les routes maritimes mondiales. Et si vous le faites, attention, parce que l'Amérique vous en tiendra totalement responsable et nous ne vous ferons pas de cadeau!», a écrit Donald Trump sur Truth Social.

Le 11 mars, les Houthis, qui soutiennent les Palestiniens à Gaza, ont annoncé reprendre les attaques qu'ils menaient depuis un peu plus d'un an au large du Yémen contre des navires de commerce qu'ils estiment liés à Israël. Les Houthis vont «reprendre l'interdiction du passage de tous les navires israéliens» dans la mer Rouge, le détroit de Bab-el-Mandeb, le golfe d'Aden et la mer d'Arabie, Israël n'ayant pas permis la reprise de l'acheminement de l'aide vers la bande de Gaza bloquée depuis le 2 mars.