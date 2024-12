La tournée mondiale de Taylor Swift, «The Eras Tour», s'achève sur un succès phénoménal. Avec deux milliards de dollars de recettes et des records battus, la star américaine de 35 ans est au sommet de sa carrière. Que va-t-elle faire maintenant?

Et maintenant, que va faire Taylor Swift après la fin de sa tournée?

Taylor Swift va-t-elle profiter de passer du temps avec son compagnon? Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

«The Eras tour», la tournée mondiale de Taylor Swift, a rapporté deux milliards de dollars, battu des records et propulsé la star américaine au sommet de la planète pop. Qu'est ce que la chanteuse va désormais bien pouvoir faire? Taylor Swift, qui fête ses 35 ans vendredi, «a simplement besoin de se reposer», affirme, catégorique, Andrew Mall, ethnomusicologue à la Northeast University.

Et comment ne pas lui accorder cela, au vu de tout ce que la star a accompli: neuf albums et un film en cinq ans, plus de 140 concerts à travers le monde, de grands spectacles qui ont régulièrement dépassé les trois heures.

«La plus grande star du monde»?

Les billets pour «The Eras Tour» se sont parfois vendus à des prix exorbitants. Les concerts ont attiré des millions de fans, dont certains, privés de spectacle faute de tickets, sont tout de même venus chanter les tubes de leur idole à l'entrée des salles.

«Je ne pense pas qu'elle puisse faire mieux pour le moment», dit Andrew Mall à l'AFP. «Comment pourrait-elle créer quelque chose de nouveau, avec autant d'impact culturel et économique?», s'interroge-t-il.

Pour Kristin Lieb, chercheuse sur le genre et l'industrie de la pop à Emerson College, «dès que quelqu'un termine un marathon, on lui demande «et maintenant ?»,» mais «ça n'a pas de sens», estime la chercheuse. Car selon elle, «Taylor Swift est la plus grande star au monde. Alors c'est à elle de choisir ce qu'elle va faire ensuite».

Avec elle, tout est possible

Or dans une industrie en recherche constante de jeunesse, de nouveauté ou de fraîcheur, la question de l'après monopolise tout de même les esprits. Les «Swifites», ses fans, attendent de nouvelles versions de ses anciens albums, Taylor Swift ayant réenregistré plusieurs de ses précédents disques pour les republier avec la mention «Taylor's version», afin d'en posséder les droits. Seuls les albums «Reputation» et «Taylor Swift» manquent encore à l'appel.

Avec son dernier album studio, elle est aussi nominée dans six catégories différentes des Grammys, les récompenses de l'industrie musicale américaine qui se dérouleront en février. Elle avait annoncé ce dernier album lors de la cérémonie précédente, et une autre surprise du même genre viendrait certainement ravir ses fans.

Des albums live, des concerts en résidence à Las Vegas, une ligne de produits avec sa marque, si reconnue? Chez Taylor Swift, tout est possible. Il y a plusieurs années, il avait été annoncé qu'elle avait écrit un scénario et qu'elle ferait ses débuts de réalisatrice chez Searchlight Pictures, une société de production américaine.

Va-t-elle profiter de son homme?

Dans tous les cas, Taylor Swift pourra compter sur ses fans. Elle a su créer une communauté de grands admirateurs, qui pourraient comprendre son besoin de repos, loin de la scène. «Je pense qu'elle a tellement cultivé une relation de proximité avec eux qu'ils pourraient l'accepter et le comprendre», explique Kristin Lieb.

«The Eras Tour» est également le fruit d'années de travail et de fidélisation de son audience. La chanteuse pourrait donc avoir besoin de temps pour produire à nouveau quelque chose qui atteigne une telle échelle, si tel est son objectif, évoque Andrew Mall.

Alors que Taylor Swift est le sujet de toutes les attentions, peut-être la chanteuse se posera-t-elle la question de ce qui pourrait être «épanouissant et stimulant» pour elle, s'interroge Kristin Lieb.

Et puis, la chanteuse a bien sûr une vie privée – très connue du grand public. Depuis plus d'un an, elle est en couple avec Travis Kelce, joueur star de football américain. Peut-être a-t-elle envie, tout simplement, de profiter?