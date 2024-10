Taylor Swift (à droite) encourage Travis Kelce lors d'un match. Une image que l'on ne verra plus à l'avenir que lors des matches à domicile. Photo: Imago 1/8

Björn Lindroos

Elle est devenue en peu de temps la fan la plus connue de la NFL. Chaque semaine, la superstar de la pop Taylor Swift regardait les matches de son petit ami Travis Kelce en direct depuis le stade, où qu'il joue et pour peu qu'elle ne soit pas occupée avec un concert. Mais c'est désormais terminé. Du moins pour la moitié des matches.

En effet, selon plusieurs médias, la chanteuse ne se rend plus aux matchs à l'extérieur de l'équipe de son petit ami, les Kansas City Chiefs. Motif: la peur des attaques.

Elle s'est prononcée en faveur de Kamala Harris

Depuis que Taylor Swift s'est publiquement prononcée en faveur de la candidate à la présidence américaine Kamala Harris, les mesures de sécurité autour de sa personne ont été massivement renforcées. En se déclarant en faveur de la candidate démocrate, Taylor Swift s'est attiré l'inimité de l'autre candidat, Donald Trump. Celui-ci s'est chauffé auprès de ses partisans et a assuré que Taylor Swift «en paierait le prix».

Mais ce n'est pas seulement la campagne électorale américaine brûlante qui inquiète l'entourage de Taylor Swift. En raison des alertes terroristes avant ses concerts à Vienne, la superstar est désormais encore plus surveillée, en accord avec les autorités américaines. Ainsi, lors des matches de NFL, elle est accompagnée de six gardes du corps, alors qu'ils n'étaient que trois la saison dernière.

L'équipe de sécurité de Taylor Swift connaît parfaitement le déroulement des opérations à l'Arrowhead Stadium, le stade des Chiefs: le jour du match, la pop star atterrit avec son jet privé à l'aéroport de Kansas City Downtown et est amenée à l'arène par un cortège de véhicules composé de trois SUV. Elle emprunte ensuite un tunnel pour se rendre dans la loge VIP.

Lors des matches à l'extérieur dans d'autres stades, un tel dispositif de sécurité n'est pas garanti et son équipe devrait s'adapter à de nouvelles circonstances. Pour Taylor Swift et son entourage, c'est tout simplement trop dangereux.

La «mafia des Bills» comme exception

Alors qu'elle a donc déjà renoncé aux matchs à l'extérieur à Atlanta et Los Angeles, il y a une exception: le 17 novembre, Taylor Swift prévoit de se rendre au match à l'extérieur chez les Buffalo Bills. Apparemment, la mégastar se sent à l'aise et en sécurité avec ce qu'on appelle la «mafia des Bills» - l'une des communautés de fans les plus passionnées de la NFL. En outre, elle donne un concert la veille du match à Toronto, pas très loin.

Si les Chiefs se qualifient pour les playoffs, elle veut encourager son petit ami dans tous les stades, y compris ceux des adversaires. Et jusqu'à présent, les choses se présentent bien: Kansas City est l'une des deux équipes encore invaincues après cinq matches.