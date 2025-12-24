Une enquête préliminaire a été ouverte mercredi aux Etats-Unis après le signalement d'un problème d'ouverture des portières de certains véhicules de Tesla en cas d'urgence. La procédure a été motivée par un nouvel accident de la route.

Tesla sous enquête après un accident lié à un blocage de portières

L'agence gouvernementale américaine de sécurité routière (NHTSA) a lancé mercredi une enquête préliminaire après le signalement d'un problème d'ouverture des portières de véhicules de Tesla, plus précisément des Model 3 de 2022, en cas d'urgence après un accident notamment.

«Le Bureau d'enquête sur les défaillances (ODI) a reçu une requête le 24 novembre 2025 pour le lancement d'une enquête pour défaillance concernant le mécanisme d'ouverture des portières des Model 3 de Tesla, année 2022», indique la NHTSA dans un document publié sur son site internet, évoquant un incident ayant fait un blessé.

Plus de 150'000 exemplaires concernés

«Cette requête mentionne des accusations selon lesquelles le mécanisme d'ouverture des portières est dissimulé, non identifié par une signalétique et sa localisation n'est pas intuitive en cas d'urgence», poursuit l'agence. Selon ce document, 179'071 exemplaires de la Model 3 aux Etats-Unis sont concernés.

La NHTSA avait déjà ouvert en septembre une enquête après que plusieurs propriétaires de Model Y, autre véhicule de Tesla, ont signalé un problème de verrouillage inopiné des portières, qui les a bloqués hors du véhicule tandis que leurs enfants se trouvaient à l'intérieur.

Selon le manuel d'utilisation de Tesla, il est possible d'ouvrir manuellement la portière de l'intérieur, même en cas de panne électrique, mais c'est assez complexe et ce n'est pas toujours possible dans une situation d'urgence ou quand les enfants sont trop jeunes. L'ouverture de cette enquête intervient au lendemain de la publication par l'agence Bloomberg d'une investigation sur ce sujet.

Au moins 15 décès en 10 ans

Elle affirme avoir identifié au moins quinze décès dans une dizaine d'incidents survenus depuis dix ans, dans lesquels les occupants du véhicule accidenté - parfois en feu – ou les secouristes n'ont pu ouvrir les portières. Selon Bloomberg, la moitié des décès ont eu lieu après novembre 2024.

Début octobre, des médias américains ont rapporté que la famille d'une Californienne de 19 ans, décédée dans l'accident d'une Tesla, avait déposé plainte contre le constructeur, mettant en cause le verrouillage des portes. Selon la plainte, l'étudiante a été prise au piège dans l'habitacle d'un pick-up Cybertruck en flammes après avoir percuté un arbre, car les portes ne s'ouvraient ni de l'intérieur, ni de l'extérieur.



