Comment recycler votre sapin de Noël après les Fêtes?

Ellen De Meester Journaliste Blick

L’arbre de fête, les pieds bien au chaud dans son pot de terre, a accompli sa mission avec brio. Ses guirlandes vont désormais regagner leur carton, ses boules s’apprêtent à hiberner jusqu’à l’année prochaine. Pour le remercier d’avoir illuminé le mois de décembre, on voudrait le rendre à sa forêt natale, afin qu’il puisse couler de nombreux jours verts avec ses collègues touffus.

Si vous n’avez pas organisé un service de récupération (comme celui d’Ecosapin), la question se pose forcément: peut-on replanter nos arbres en pot dans la nature? La solution n’est pas aussi simple et romantique qu’on l’imagine, ainsi que nous l’explique Denis Rychner, conseiller en communication de la Direction générale de l’environnement (DGE) du canton de Vaud: «Il n’existe pas de base légale interdisant la plantation de sapins en pot dans la nature, mais il est nécessaire de prendre en compte différents éléments», indique-t-il.

Pour commencer, il s’avère que chaque mètre carré de forêt appartient à quelqu’un: «Il est donc nécessaire d’avoir l’accord du propriétaire avant de faire une quelconque intervention, comme une plantation, sur son terrain», poursuit notre intervenant.

L’arbre replanté ne survivrait pas longtemps

En outre, il ne serait malheureusement pas bénéfique de replanter le roi des forêts à l’extérieur, même si on en avait la permission: «Les sapins de Noël élevés en pots ne sont à priori pas prévus pour être replantés, reprend Denis Rychner. Leur système racinaire, souvent déjà très développé à l’intérieur du pot, n’est pas forcément adapté à une reprise après avoir été replanté en pleine terre.»

Notre expert indique par ailleurs que les modifications du climat risquent de faire disparaître peu à peu les forêts de résineux, en tout cas en plaine: «Ils seront remplacés par des forêts de feuillus. Il n’est dès lors pas certain que les sapins replantés en plaine survivent sur le long terme.»

Les mauvaises nouvelles continuent, puisqu’un séjour dans un salon chauffé est loin de s'assimiler à une thalasso pour sapins… «Un arbre en pot, assez fragile, qui s’est acclimaté à la température d’un appartement pendant plusieurs semaines, risque de ne pas survivre au choc thermique en étant replanté en extérieur en hiver», déplore Denis Rychner.

Que faire de l'arbre après les Fêtes?

Dans ce cas, comment dispose-t-on de l’arbre après les Fêtes? Notre intervenant souligne notamment l’existence d’entreprises proposant la location de sapins prévus pour être replantés: à garder en mémoire, pour l'année prochaine!

Sinon, comme pour les sapins coupés, il conseille de vérifier les jours de passage des collectes de biodéchets: «Après les Fêtes, la plupart des communes acceptent en effet les sapins à côté des conteneurs prévu pour les biodéchets. Il est également possible d’apporter le sapin à la déchèterie avec les déchets verts ou à la déchèterie mobile. Ces sapins seront ensuite compostés ou méthanisés.» Il vous suffit de vérifier cela avec votre commune, sachant que ces règles peuvent varier selon les cantons.

Pour conclure, Denis Rychner rappelle l’importance d’ôter toute décoration de Noël des branches: «Si ces dernières ont été sprayées avec de la neige artificielle ou toute autre substance, il est préférable de le découper et de mettre les branches concernées aux ordures ménagères, le tronc pouvant aller aux biodéchets.»