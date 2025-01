Ces trois habitudes simples peuvent améliorer notre alimentation, en nous encourageant à cuisiner davantage. Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

Vous aussi, vous avez juré de bannir définitivement le thé froid pêche et de proscrire le chocolat, en 2025? Vous n'êtes absolument pas seul... Une étude suédoise publiée en 2020 révélait justement que l'alimentation et la perte de poids figurent typiquement parmi les «bonnes résolutions» les plus populaires.

Mais ce type d'objectif très ambitieux peut inclure une part d'ombre, surtout lorsqu'on adopte ces nouvelles habitudes de manière très soudaine et drastique. «L'une des bonnes résolutions les plus malsaines qu'on puisse prendre est celle d'abandonner entièrement certains groupes alimentaires, soulignait notamment la diététicienne américaine Kelsey Kunik auprès du média Eat This Not That. Cela ne fait qu'augmenter la probabilité qu'une fois venu le mois de février, vous aurez cédé et mangerez de larges quantités de ces aliments, créant ainsi une mauvaise relation avec ceux-ci.»

Ajouter plutôt que d'interdire

L'idée n'est évidemment pas de manger douze nuggets de poulet chaque soir ou de collectionner les paquets de bonbons, sans se poser la moindre question! L'objectif général de «mieux manger» est essentiel, mais doit pouvoir être tenable sur le long terme. Bref, il ne doit pas s'apparenter à une torture: «Plutôt que de bannir des aliments, essayez plutôt d'ajouter des aliments sains à votre alimentation», poursuit notamment Kelsey Kunik.

C'est exactement dans cette optique que l'autrice et créatrice de recettes Justine Doiron, interrogée par CNN, a imaginé trois «intentions» alimentaires (et non pas des «résolutions») pour la nouvelle année. Par ce terme, elle encourage à manger en pleine conscience, en posant une intention claire sur nos habitudes et décisions, au lieu de s'attacher à des promesses trop désagréables ou difficiles à tenir. Et elles sont beaucoup plus faciles à supporter qu'une interdiction permanente de manger du chocolat!

1 Manger un nouveau légume chaque semaine

Avez-vous déjà préparé une purée de céleri? Une soupe de topinambour? Une courge spaghetti? D'après Justine Doiron, il suffit d'un brin de créativité pour nous aider à atteindre (ou dépasser!) notre quota quotidien de légumes de saison. Pour rappel, l'OMS préconise de consommer 400 grammes (ou cinq portions) de fruits et légumes par jour, afin d'obtenir suffisamment de fibres et de réduire le risque de contracter certaines maladies.

L'idée est de choisir un légume qu'on n'a jamais ou rarement cuisiné, avant de se fixer la mission d'en faire un délicieux repas réconfortant. Non seulement, cela augmente la variété de l'alimentation, mais réduit également la pression ennuyeuse (et ancestrale) de «finir ses brocolis».

2 Tout miser sur le repas le plus «bâclé»

Si vos petits-déjeuners se limitent souvent à un minuscule bol de céréales chocolatées avalées en dix secondes, faute de temps, ou que vos repas du soir manquent cruellement de saveur, en raison d'un manque d'inspiration et d'énergie, Justine Doiron a pensé à vous:

«Lorsqu'on a du mal à consacrer un moment privilégié à la préparation d'un bon plat, parce que l'emploi du temps est trop chargé, le fait de prioriser le repas qu'on a le plus tendance à 'bâcler' peut largement améliorer notre relation à l'alimentation», estime-t-elle, auprès de CNN.

Sans passer une heure aux fourneaux trois fois par jour, il s'agit de choisir le repas qu'on voudrait «soigner», avant de mettre en place quelques minuscules efforts... du genre, cuire un œuf le matin ou se motiver à préparer une recette simplissime dénichée sur Instagram le soir, plutôt que de se tourner encore une fois vers l'éternelle assiette de penne-pesto. Et les autres repas? On les laisse tranquilles!

3 Prévoir une liste d'ingrédients «capsule»

Reprenant habilement le concept de la capsule wardrobe, soit l'idée de créer une multitude de tenues avec une dizaine de «basiques», Justine Doiron conseille d'appliquer cette théorie à son frigo: «Choisissez une ou deux recettes que vous aimez beaucoup et faites en sorte de toujours avoir les ingrédients nécessaires chez vous», recommande-t-elle, toujours auprès du média américain.

De cette manière, lorsque la flemme ou le stress vous couperont l'envie de cuisiner, vous n'aurez qu'à rapidement préparer l'un de vos «classiques», conforté par la rapidité que l'habitude conférera à chacun de vos gestes. Points bonus, bien sûr, si la recette est ultra-saine!