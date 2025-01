Prendre l'habitude de boire un verre d'eau à chaque fois qu'on se lève pour préparer un thé ou un café: d'après CNN, cette résolution peut avoir des bienfaits importants sur la santé. Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

En début d'année, on observe deux catégories de personnes: il y a celles qui se lèvent le 1ᵉʳ janvier, insouciantes, ayant allègrement oublié l'existence des «bonnes résolutions». Et puis il y a les âmes ambitieuses, les fesses déjà posées sur un rameur, leur liste d'objectifs scotchée sur leur frigo (pour les interrompre en pleine tentative de grignotage).

Que vous apparteniez au premier ou au second de ces clubs, sachez qu'il existe des hacks santé extrêmement simples, qui ne nécessitent pas de se ruer au fitness ou de bannir le chocolat. D'après le média CNN, une habitude incroyablement banale pourrait faire une réelle différence, si on commence à l'appliquer en 2025.

Et il ne s'agit pas de réaliser vingt squats en vous brossant les dents, ni de respirer par le ventre dix fois par jour (même si ça ne peut pas faire de mal). L'idée est simplement... de vous servir un verre d'eau plate à chaque fois que vous préparez une tasse de café ou de thé, afin de créer un automatisme et d'améliorer votre hydratation. C'est aussi simple que cela!

L'hydratation est plus essentielle qu'on le pense

Mais la facilité de ce geste ne signifie absolument pas que ses effets sont minimes. Au contraire, puisqu'une bonne hydratation peut contribuer à améliorer la pression artérielle, éviter les migraines, diminuer le risque de souffrir de diabète de type 2, tout en boostant notre digestion et notre fonction rénale.

«Le fait de maintenir une hydratation optimale constitue une modification relativement simple de nos habitudes, mais peut entraîner des bénéfices significatifs, souligne la chercheuse américaine Natalia Dmitrieva auprès de CNN. Cela nous aide à vivre plus longtemps en bonne santé.»

L'idée est évidemment de lier cette nouvelle habitude positive à un autre geste qu'on réalise déjà plusieurs fois par jour, bien ancré dans nos automatismes. L'idée de la tasse de café n'est donc qu'un exemple: les spécialistes interrogés par CNN proposent notamment de remplir sa gourde dès qu'on quitte la maison pour promener son chien, de boire un grand verre d'eau en attendant que notre tupperware se réchauffe au micro-ondes ou encore à chaque fois qu'on quitte momentanément notre bureau... Tout est possible!

Combien d'eau faut-il boire chaque jour?

La consigne semble toutefois un peu vague, puisqu'elle n'est pas associée à une quantité exacte d'eau à boire chaque jour. Il y a quelques mois, en voyant la mode des gourdes XXL (style Stanley Cups) éclore sur les réseaux sociaux, nous avions justement posé la question à Menno Pruijm, professeur associé et médecin adjoint au Service de néphrologie et d'hypertension du CHUV:

«Au début des années 2000, des scientifiques américains avaient publié la recommandation d’un apport hydrique, toute source confondue, de 3,7 litres par jour pour les hommes et 2,7 litres par jour pour les femmes», nous expliquait-il. Sachant qu'environ 20% de cette quantité provient des liquides consommés via la nutrition, on arrive plutôt à 3 litres par jour pour les hommes et 2,2 litres pour les femmes.

L'expert avait toutefois souligné que les consignes européennes oscillent plutôt autour de 2,5 litres pour les hommes et 2 litres pour les femmes: «Cette différence entre les sexes s’explique par des contrastes biologiques au niveau de la composition corporelle et musculaire». Dans tous les cas, l'essentiel est d'écouter les signaux précieux que nous envoie le corps... soit de boire quand on a soif.

Le problème, selon Natalia Dmitrieva, est que la majorité d'entre nous ne réfléchit pas consciemment à la quantité d'eau qu'il faut boire quotidiennement: la création d'une nouvelle habitude peut donc contribuer à changer cela.