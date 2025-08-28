Dernière mise à jour: il y a 26 minutes

L'Office fédéral de la statistique (OFS) a dévoilé les prénoms les plus attribués en Suisse pour l'année 2024. Les deux lauréats sont les prénoms Emma et Noah.

L'OFS dévoile les prénoms les plus populaires en Suisse en 2024

Emma reprend la première place, alors que Noah la conserve (photo prétexte). Photo: GAETAN BALLY

Emma, Mia et Sofia ont été les prénoms les plus attribués aux filles en Suisse en 2024. Pour les garçons, les parents ont privilégié Noah, Liam et Matteo.

Chez les filles, Emma avait déjà été le prénom le plus populaire en 2011, 2012, 2014, 2017, 2018 et 2022. En 2023, c'est Mia qui avait été le plus attribué. Les autres prénoms les plus attribués sont Emilia, Lina, Elena, Mila, Olivia, Nora et Lia.

De son côté, le prénom Noah a conservé sa première place, après l'avoir déjà occupée en 2010, 2011 et de 2013 à 2017, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique. La suite du top 10 est composée des prénoms Liam, Matteo, Gabriel, Luca, Leo, Louis, Elio, Leon et Leano.