A la recherche d’une jolie balade pour profiter de la neige fraîchement tombée? Nous avons sélectionné pour vous 5 balades familiales testées et approuvées à travers le Valais. Attrapez veste chaude, bonnet, écharpe et gants et c’est parti pour l’aventure!

Aline Hofer

1 Le Chemin des Ponts – Morgins

Pour commencer, direction Les Portes du Soleil et plus précisément Morgins, où le Vallon de They vous offrira une balade enchanteresse qui plaira à coup sûr aux petits comme aux plus grands.

Le sentier démarre à l’entrée du Vallon de They, juste après le ranch. Des panneaux de tourisme pédestre vous indiqueront où bifurquer sur votre gauche pour rejoindre le Chemin des Ponts qui doit son nom à la trentaine de petits ponts de bois que vous devrez traverser pour atteindre la Buvette de They qui marque la fin du parcours (il est interdit d’aller plus loin en hiver en raison des risques d’avalanche).

Le sentier, qui ne comporte aucune difficulté particulière, serpente doucement entre la Vièze et l’Eau Rouge, petit ruisseau dont le nom fait référence au fer qu’il contient et qui colore son eau d’une couleur ocre bien reconnaissable. Vous pourrez d’ailleurs admirer sa source, magnifiquement mise en valeur par une construction en pierre à proximité d’un des 5 couverts en bois qui jalonnent le parcours. Ceux-ci invitent à une pause agréable et sont à disposition des promeneurs selon le principe du «1ᵉʳ arrivé, 1ᵉʳ servi». Une fois arrivés à la Buvette de They, vous pourrez, à choix, revenir par le même chemin ou alors redescendre par la route le long du Chemin des Planètes, afin de former une boucle.

Informations pratiques: Le temps de parcours aller-retour est d'1 h 45 (4.7 km pour 110 m de dénivelé). Parking gratuit à proximité du départ de la balade. Attention, la Buvette de They est malheureusement fermée durant toute la saison hivernale pour rénovation.

2 Tour du Lac de Champex

Pour la balade suivante, on reste évidemment en Suisse, même si vous aurez sans doute l’impression d’avoir été téléportés en plein cœur d’un paysage canadien! Le Lac de Champex offre en effet un écrin de verdure et de calme au cœur du Pays du St-Bernard et la station mérite amplement son surnom de «petit Canada suisse».

Si la région propose une multitude de balades et d’activités hivernales, c’est le tour du Lac qui comblera le mieux les attentes des petits marcheurs avec son chemin plat et bien tracé sur lequel il est même possible de tirer une luge. Par grand froid, lorsque la glace est suffisamment épaisse, il est également autorisé de se balader sur le lac ou d’y faire du patin. Spectacle garanti!

Pour les valeureux marcheurs qui voudraient combiner effort et plaisir, une chasse au trésor permettant de découvrir la station et les abords du lac est disponible gratuitement auprès de l’Office du tourisme. Et pour une expérience extraordinaire, sachez que durant les week-ends de janvier et février, la Fondation Barry propose d’effectuer le tour du Lac en compagnie de deux à quatre chiens du Saint-Bernard, dont l’un est attelé à une luge sur laquelle les enfants jusqu’à 8 ans peuvent prendre place et se laisser tirer à tour de rôle. De quoi motiver à marcher même les plus récalcitrants tout en leur offrant de merveilleux souvenirs!

Informations pratiques: Le tour du lac est un parcours en boucle d’environ 30 minutes (1.8 km, sans dénivelé). La chasse au trésor est disponible auprès de l’Office du Tourisme ou à télécharger sur le site. Les informations et la réservation concernant la balade avec les chiens du Saint-Bernard peuvent être demandées auprès de la Fondation Barry à Martigny.

3 Les Plats de la Lée – Zinal

En route maintenant pour le charmant village de Zinal, au fond du Val d’Anniviers. Il est situé au pied de la couronne impériale, nom donné à la ceinture formée par les 5 sommets de plus de 4000 m qui dominent la région.

À une quinzaine de minutes à pied du village ou accessibles directement en voiture, les Plats de la Lée offrent un terrain de jeux géant à tous les amateurs de sports d’hiver, avec la possibilité de faire du ski de fond, de la luge, ainsi qu’une belle balade pédestre. Et c’est justement cette balade qui nous intéresse et qui plaira forcément à tous les marcheurs à la recherche d’un itinéraire facile dans un cadre idyllique!

Le tracé longe, à l’aller comme au retour, la rivière de la Navisence que le pont de Gietti permet de traverser à mi-parcours. À noter que c’est une balade idéale si l’on souhaite tirer une luge, car le chemin est large, damé et pratiquement plat. Même si la boucle peut se faire indifféremment dans un sens ou dans un autre, le sens de marche privilégié est un aller par la rive droite et un retour par la rive gauche.

À proximité du parking et de la piste de luge, sur la rive droite, le Relais de la Tzoucdana vous offrira la possibilité de vous réchauffer autour d’un bon chocolat chaud, au terme de la balade. Et si vous avez envie de continuer à profiter de la région une fois la nuit tombée, ne manquez pas la jolie balade illuminée à travers la forêt de mélèzes, à proximité immédiate du village, proposée chaque soir du 18 décembre au 17 mars!

Informations pratiques: La boucle se déploie sur environ 1 h 15 (3.9 km pour 65 m de dénivelé). Vous trouverez le Parking de Singline au départ de la balade.

4 Montée à la buvette de Loutze – Ovronnaz

Pour une balade alliant panorama grandiose et bonne chère, direction la Buvette de Loutze sur les hauteurs d’Ovronnaz! L’établissement, entièrement rénové en 2021, est atteignable à pied, en raquettes ou en peau de phoque depuis le parking de Tourbillon situé sur les hauts de la station. La montée à pied par la route damée dure un peu d’une heure et ne présente pas d’autre difficulté qu’un dénivelé constant d’environ 300 m.

Il est également possible d’opter pour l’un des deux itinéraires balisés spécialement pour les raquettes, soit en montant dans la forêt et en rejoignant la buvette via Proparon, soit en passant par la Croix de Loutze. Quel que soit votre choix, vos efforts seront largement récompensés une fois le sommet atteint grâce à la vue incroyable qui s’étendra à vos pieds. La terrasse de la buvette offre en effet un panorama majestueux sur la plaine du Rhône et les sommets environnants.

Après vous êtres régalés avec l'un des nombreux plats traditionnels à la carte (pensez à réserver si vous souhaitez manger à l’intérieur!), il faudra songer à redescendre. Ceux qui seraient trop alourdis par la fondue ou qui voudraient simplement ajouter un peu de fun à la balade pourront alors profiter d’un petit bonus proposé aux clients de la buvette: emprunter une luge pour glisser sans effort jusqu’au parking, où il suffira de la laisser à l’endroit indiqué pour qu’elle soit récupérée et remontée à la buvette. Sympa, non? Et assurément une bonne carotte pour motiver les enfants à monter sans râler!

Informations pratiques: L'itinéraire pédestre s'étend sur 6 km aller-retour (environ 2 h 20 pour 313m de dénivelé). Deux itinéraires balisés pour les raquettes de 5.2 km allez-retour (env. 2 h 50 pour 359m de dénivelé). Infos et itinéraires détaillés sur le site.

Buvette ouverte pour la saison hivernale de mi-décembre 2023 au 1ᵉʳ avril 2024 du mardi au dimanche de 10 h à 16 h ainsi qu’en soirée le jeudi, vendredi et samedi. Fermée en cas de mauvais temps. Réservation vivement conseillée au 027 306 63 79.

5 Des Ruinettes à La Chaux (Verbier)

Dernière proposition, mais non des moindres: le chemin qui relie Les Ruinettes à La Chaux. Situé sur le domaine skiable de Verbier. Il fera le bonheur des amateurs de balades ensoleillées offrant une vue dégagée sur les montagnes avoisinantes, notamment les massifs du Grand-Combin et du Mont-Blanc.

La balade débute donc aux Ruinettes, que l’on atteint en quelques minutes depuis Verbier grâce à la télécabine du Médran IV. Le chemin qui nous intéresse débute juste en dessous du restaurant Le Mouton Noir et est facilement reconnaissable à son balisage rose. Large et damé, il vous mènera jusqu’à l’alpage de la Chaux en environ 45 minutes de balade à flanc de coteau Petit bonus pour les amateurs d’art: les sculptures et autres œuvres des artistes en résidence de la Verbier 3-D Fondation sont exposées tout le long du parcours.

Arrivés à La Chaux, le restaurant Le Dahu situé sur votre gauche vous offrira la perspective d’une pause bien méritée sur l’une de ses chaises longues avant de revenir sur vos pas par le même chemin. A moins que vous n’ayez le courage de continuer, en montée cette fois, jusqu’à la Cabane Mont-Fort qui se trouve à env. 30-45 minutes (1.7 km) de là. En parlant du Mont-Fort, c’est également depuis La Chaux qu’il est possible de rejoindre son sommet grâce à deux téléphériques successifs. Point le plus élevé du domaine des 4 Vallées (3300 m d’altitude) il vous offrira, par temps dégagé, un panorama à 360 degrés absolument époustouflant !

Informations pratiques: L'itinéraire pédestre Les Ruinettes – La Chaux, s'étend sur 4.6 km allez-retour (env. 1 h 30 pour 90 m de dénivelé). Le tarif aller-retour de la télécabine du Médran IV coûte 25 fr. par adulte et 13 fr. par enfant. Le forfait piéton 1 jour 4 Vallées permet de profiter de toutes les remontées mécaniques du domaine à 55 fr. par adulte et 28 fr. par enfant.