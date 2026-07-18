Y a-t-il une différence entre la Syrah et le Shiraz?

Pourquoi parle-t-on de Syrah en France et de Shiraz en Australie? Derrière ces deux noms se cache le même cépage, dont l'histoire mouvementée a façonné deux styles de vins devenus emblématiques.

Ursula Geiger

La Syrah est considérée comme un cépage international, cultivée dans presque tous les pays viticole du monde. C'est aujourd'hui en France que l'on trouve la plus grande superficie consacrée à ce cépage, avec 67'000 hectares dédiés, suivie par l'Australie avec près de 43'000 hectares. La Syrah est aussi le cépage le plus répandu en Australie.

La répartition n'a pas toujours été celle-ci. Si la Syrah occupe depuis longtemps déjà la première place en Australie, ce cépage n'occupait en revanche à l'époque qu'un marché de niche en France. En 1968, elle était cultivée presque exclusivement dans le nord de la vallée du Rhône, sur 2700 hectares. En l’espace de 20 ans, cette superficie a été multipliée par dix. La Syrah s’est répandue dans toute la vallée du Rhône, ainsi qu’en Languedoc et en Provence.

La défaite de Napoléon à Waterloo

C’est après la chute de Napoléon Bonaparte que des greffons de Syrah ont été importés pour la première fois en Australie. L’ancien empereur français a passé le reste de sa vie sur l’île de Sainte-Hélène, dans l’océan Atlantique, permettant aux monarchies européennes de se consacrer à nouveau sur le développement de l’agriculture dans leurs colonies. C'est en 1817 que des boutures nommées «Hermitage» et «Syracus» ont été transportées jusqu'en Nouvelle-Galles du Sud à bord du navire Lord Eldon.

Cependant, le véritable artisan du succès de la Syrah en Australie, c'est l'Ecossais James Busby (1802-1871). Cet expert en vin a collecté des boutures de plus de 100 cépages à travers la France, dont des semis de Syrah nommés «Scyras» et «Ciras».

Une ville perse à l’origine de son nom australien

On sait depuis quelques années que la Syrah est un croisement naturel entre la Mondeuse blanche et la Dureza. Mais à l’époque de Busby, de nombreuses légendes circulaient sur son origine.

L’une d’elles situait les racines du cépage dans la ville perse de Shiraz. Un nom qui s’est imposé en Australie, car il était plus facile à prononcer que «Scyras» ou «Ciras». Le Shiraz y a connu un succès retentissant. Peter Lehmann, vigneron de la Barossa Valley avait alors déclaré: «Quand Dieu a inventé le Shiraz, c’était l’Australie qu’il avait en tête.»

Syrah fraîche, Shiraz concentré

La Syrah du nord du Rhône, notamment du Valais, est fraîche, épicée, riche en pigments et en tanins, et s'adoucit avec l'âge. Plus au sud, dans la vallée du Rhône, les vins sont un peu plus souples, plus ronds et sont souvent assemblés avec du grenache et du mourvèdre. Et bien sûr, en France, personne n’indique «Shiraz» sur l’étiquette.

Le Shiraz australien est concentré et fruité. Il est souvent accompagné d’une note subtile d’eucalyptus. Les Shiraz les plus célèbres et les plus chers sont le Penfolds Grange et le Hill of Grace de Henschke. Ces vins légendaires témoignent de l'histoire de ce cépage rhodanien renommé en Australie.

Dans d'autres pays, comme l’Afrique du Sud, les vignerons s’inspirent de ces deux styles. Si l'étiquette mentionne «Syrah», l'arôme est davantage caractérisé par des notes de fruits frais, d’herbes et de poivre noir. L'appellation «Shiraz» indique quant à elle un vin de style australien.