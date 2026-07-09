Un domaine valaisan sacré meilleur vigneron bio de l'année

De plus en plus de vignerons et vigneronnes suisses travaillent selon les principes de la viticulture biologique. Le concours Biovino les récompense. Daniel Magliocco & Fils, de St-Pierre-de-Clages (VS), est le domaine viticole de l'année 2026.

Stefan Keller

En 2016, Bio Vaud, un regroupement qui compte aujourd’hui 480 vignerons et vigneronnes du canton de Vaud, a lancé le concours Biovino. Celui-ci a lieu chaque année et est organisé par General Wine Services, une entreprise qui gère notamment le concours international «Mondial du Chasselas».

Ce jeudi, les lauréats 2026 ont été dévoilés à Berne. Le jury a décerné le titre de «Domaine de l’année» à l’exploitation valaisanne de Daniel Magliocco & Fils, aujourd’hui dirigée par Mikaël Magliocco.

Une performance globale remarquable

La cave et les vignobles sont situés à Saint-Pierre-de-Clages. La famille cultive au total huit hectares, répartis sur 32 parcelles, où s'épanouissent 18 cépages différents. Le jury a attribué la note de 92/100 à son Humagne rouge millésime 2024, soit le score le plus élevé parmi les 309 vins présentés.

Le Païen 2025, la Syrah 2023 ainsi que la cuvée Nuance 2024, un assemblage de Petite Arvine et de Savagnin, ont également été récompensés par une médaille d’or. Le Fendant 2025 a quant à lui remporté la médaille d’argent.

Le vin bio en plein essor

L’évolution de la superficie viticole biologique en Suisse est remarquable. Il y a dix ans, seuls 626 hectares étaient cultivés selon ces normes, contre près de 3000 hectares aujourd’hui. Cela correspond désormais à environ un cinquième de l’ensemble des vignobles suisses.

Si l’on considère la production cantonale, c’est à Neuchâtel que l’on trouve la plus grande part: 67% de l’ensemble des surfaces y sont déjà exploitées de manière biologique. Dans le Valais, le plus grand canton viticole du pays, ce chiffre s’élève à 14%.

Le Tessin ferme la marche avec 11%. Les conditions climatiques locales et la fragilité du cépage merlot posent des défis particuliers aux vignerons du sud de la Suisse.