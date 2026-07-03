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Ça passe ou ça casse?
L'éternel débat autour des glaçons dans le vin

Peut-on rafraîchir son verre de vin trop chaud en y mettant des glaçons? En été, les restaurants osent le faire. Ont-ils raison, quitte à faire frémir les amoureux invétérés du vin?
Publié: 18:43 heures
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Dernière mise à jour: 18:44 heures
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Oui ou non? Les glaçons dans le vin divisent les esprits.
Photo: Getty Images
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Ursula Geiger

Si vous commandez une eau gazeuse, votre verre vous sera servi, à coup sûr, avec une rondelle de citron et des glaçons. Rien à redire à cela. Mais qu’en est-il lorsque la table d’à côté commande des glaçons pour un bordeaux hors de prix?

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A-t-on affaire à d’affreux consommateurs incultes qui commettent un sacrilège? Ou bien les amateurs qui pourfendent les glaçons dans le vin sont-ils d’incorrigibles snobs? Eh bien, les deux! Dans un restaurant, on devrait pouvoir s’attendre à ce que les vins soient servis à la bonne température de dégustation. Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas.

Quand les glaçons sont le dernier recours

Si, en fin de journée, un vin rouge arrive dans le verre avec la température maximale du jour parce qu’il se trouve sur l’étagère derrière le comptoir du bistrot de la plage, une chose est sûre: le service est mauvais... et demander un seau à glace dans ce type d’endroit est un vœu pieux. Il serait alors plus simple de commander quelques glaçons pour amener ce vin à une température raisonnable. Boire du vin doit être une source de plaisir. Et si le plaisir passe par les glaçons, donnons-leur raison!

Une autre astuce: du sel pour refroidir plus vite

Une astuce bien connue consiste à ajouter du sel et de l’eau froide aux glaçons dans le seau. En effet, l’eau transmet la température plus vite que l’air. Quant au sel, il permet d’abaisser le point de congélation de l’eau. Ainsi, cette eau salée peut devenir plus froide que la glace sans pour autant geler. Elle a donc un effet très puissant. Sans compter que le sel fait fondre les glaçons. Pour que les glaçons puissent fondre, ils ont besoin d’énergie et c’est la bouteille de vin trop chaude qui la fournit.

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