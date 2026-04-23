Quels types de verres à vin faut-il acheter?

Grands verres à bourgogne, flûtes à champagne, verres à bordeaux, sans oublier les verres spéciaux: avec tous les types de vin qui existent, on pourrait remplir son armoire de verres uniquement. En plus de prendre beaucoup de place, cela a l’inconvénient de coûter cher.

Ursula Geiger

Les verres à vin ne sont pas éternels. Souvent, ils se cassent, se ternissent ou prennent avec le temps une «odeur de placard» qui empêche d’apprécier les vins. Mais avant d’acheter de nouveaux verres à vin, prenez le temps de réfléchir pour éviter de vous laisser déborder et de solliciter votre porte-monnaie à l’excès.

Deux types de verres suffisent

Il existe des verres à vin pour différents cépages, mais aussi des verres de forme spéciale pour les vins jeunes ou mûrs. Pour certains amoureux du vin, ces panoplies de verres font partie de la passion. Mais dans la pratique, cela reste superflu. Il suffit d’un type de verre pour le vin blanc, qui convient également pour les mousseux et les vins rouges jeunes et simples, et d’un verre avec un calice plus grand pour les vins blancs et rouges mûrs et corsés.

Assez de place dans vos placards?

Avant d’acheter des verres, vérifiez la place disponible dans vos placards. Pensez notamment à mesurer la hauteur et la profondeur des étagères. Si vous commandez en ligne, vous verrez que la hauteur et le volume des verres sont indiqués, mais pas le diamètre du calice. Il est donc préférable d'acheter en magasin et d’emporter un mètre mesureur par précaution.

Un seul verre pour tous les vins?

Cela existe, effectivement. Un verre de type tumbler n’a pas de pied, mais dispose d’un calice conçu pour le vin. Les vins blancs et rouges y déploient parfaitement leurs arômes et ces verres conviennent également pour le Negroni, le vermouth ou l’eau. Les tumblers à vin sont robustes et stables. Lors de votre garden-party, ils ne se renverseront pas au premier coup de vent. Les seuls vins pour lesquels ils ne sont pas appropriés sont les vins effervescents, car on ne peut pas apprécier les bulles.

Pour les grands événements

Comment faire pour avoir suffisamment de verres pour les grandes tablées? Vous avez la possibilité de louer de la vaisselle. Mais c’est plus amusant si vous demandez à vos convives d’apporter leur verre à vin. Vous serez étonné de découvrir tous les styles qui peuvent exister. En plus, cela nourrira la conversation et les invités ne risqueront pas de se tromper de verre. En parlant de diversité, rien de tel qu’une brocante pour avoir de la variété et un choix immense. Et une fois la fête finie, vous pourrez emballer et stocker les verres pour d’autres grandes occasions ou les rapporter à la brocante.

Rachat

Choisissez des verres à vin que vous pourrez racheter. Les verres au design original ne restent souvent pas longtemps sur le marché. Et s’ils se cassent, vous vous retrouverez de nouveau à la case départ et le chaos sera de retour dans votre armoire à verres.