Dans le Vully, on l'appelle simplement «le gâteau», sans plus d'explication. Sucré ou salé, ce met qui fait la fierté de sa région, est idéal avec du vin.

Sucré ou salé, le gâteau du Vully se marie parfaitement avec du vin

Sucré ou salé, le gâteau du Vully se marie parfaitement avec du vin

Eva Zwahlen

Vous ne l'avez toujours pas goûté, ce délicieux gâteau du Vully? Eh bien, il est plus que temps! Vous trouverez cette fameuse pâtisserie dans presque toutes les boulangeries du Vully, entre les lacs de Morat et de Neuchâtel, ainsi que sur les marchés du Seeland. Pour les cordons-bleus, n'hésitez pas à enfiler votre tablier pour du fait maison.

Ce gâteau fait partie du patrimoine culinaire suisse. Et dans la région du Vully, il n'y a pas une seule fête, un seul grand rassemblement ou une seule dégustation de vin digne de ce nom qui ne mette pas cette pâtisserie au centre de la table.

Une touche individuelle

Chaque famille a sa propre recette, la plupart du temps chaudement gardée par les grands-mamans. A l'origine, le gâteau du Vully était une spécialité sucrée promue par des associations de femmes et confectionnée dans les fours collectifs des villages. Sa préparation est exigeante, et nécessite un travail minutieux.

L'utilisation de certains ingrédients font l'objet de discussions animées. Si la levure, la farine (blanche ou pour la tresse), le lait, le sel et les œufs sont des incontournables, d'autres ingrédients font débat. Faut-il utiliser du saindoux? Ou uniquement du beurre? Avec ou sans levain?

Dans la version sucrée, on peut utiliser du sucre, parfois de la cannelle, ou même des amandes. Pour le glaçage, pas de discussion: du jaune d'oeuf et de la crème! Plus précisément, de la généreuse crème double. Logique, Gruyère n'étant qu'à deux pas, après tout.

Le compagnon idéal des vins du Vully

La variante salée du gâteau du Vully, qui existe au moins depuis les années 1930, est disponible version nature ou avec des lardons. Les plus épicuriens l'apprécieront saupoudrée de cumin.

Aucun doute: ce gâteau se marie à marveille avec des vins blancs élégants et frais du Vully. Elaborés par des vignerons innovants et attentifs à la qualité, ces vins sont issus de cépages tels que le chasselas, le traminer, le freiburger alias freisamer (un croisement entre le silvaner et le pinot gris), le chardonnay, le pinot gris, ainsi que d'autres spécialités variétales.

Bien entendu, les viticulteurs du Vully proposent aussi des vins rosés et rouges délicieux, produits dans la seule appellation viticole intercantonale de Suisse. En effet, deux tiers des quelque 150 hectares de vignes se trouvent dans le canton de Fribourg, un tiers dans le canton de Vaud. Mais le gâteau du Vully est vénéré et autant apprécié d'un côté de la frontière comme de l'autre!