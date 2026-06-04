Des vignes sous des panneaux solaires pour sauver le cognac

Un vigneron de Charente-Maritime teste l'agrivoltaïsme pour protéger ses vignes des aléas climatiques. Sous 6000 panneaux solaires, il espère limiter pertes dues à la chaleur, grêle et gel, tout en produisant de l'électricité.

AFP Agence France-Presse

Pour préserver ses ceps des épisodes de canicule, de grêle ou de gel tardif, un vigneron du sud-ouest de la France vient d'en planter quatre hectares sous des panneaux photovoltaïques, une pratique naissante qui suscite «appréhension et débats» dans le monde viticole. «Chaque année, je perds 5 à 10% de ma récolte à cause de l'échaudage: les chaleurs brûlent le raisin», explique , 45 ans, producteur de cognac à Saint-André-de-Lidon, dans le département de Charente-Maritime. «En cas de grêle, en mettant les panneaux à plat, 70 à 80% des vignes sont sauvées. Et ça me donne 90% de chances d'être épargné par le gel», ajoute-t-il.

Des données fournies par Sun'Agri, la filière agrivoltaïque du groupe de BRP Eiffage qui a fourni et installé les 6000 panneaux du projet, orientables à distance pour alterner ombre et soleil selon les besoins de la plante, d'un coût de 4 millions d'euros. Cinq mètres sous cette vaste structure métallique, le viticulteur a planté ses rangs d'ugni blanc et la centrale agrivoltaïque a été inaugurée début mai, une première dans le département en secteur viticole, au moment où la filière du cognac, en crise, annonçait un vaste plan d'arrachage.

Loyer versé

Le produit de la vente d'électricité – «l'équivalent de la consommation de 800 à 1000 familles par an», selon l'entreprise – revient à un investisseur qui verse un loyer de 600 euros par an, sur 30 ans, à l'agriculteur. «Le pilotage des panneaux est assuré par Sun'Agri en temps réel grâce à un logiciel», à partir d'une modélisation de la croissance de la plante et des données météorologiques enregistrées par des capteurs sur la parcelle. «Mais le viticulteur peut prendre la main, par exemple en cas de grêle», souligne Boris Marchal, directeur des affaires publiques de Sun'Agri.

L'entreprise affiche «une vingtaine de projets» similaires dans la moitié sud de la France. «Plus au nord, l'intérêt de protection climatique n'est pas avéré», dit le responsable. D'autres expérimentations sont en cours dans la vallée de la Loire (centre) ou près de Bordeaux (sud-ouest), jusqu'en 2028.

Le domaine de Nidolères dans les Pyrénées orientales (sud) fait figure de pionnier avec 4,5 hectares de vignes plantées sous un dispositif agrivoltaïque dès 2018. «Leurs retours sur les rendements sont très positifs», relève David Moreau, qui prévoit ses premières vendanges en 2029.

Impact paysager

Le développement de la filière se heurte à la réglementation en vigueur qui interdit depuis 2002 toute couverture des vignobles en appellation d'origine contrôlée (AOC) ou indication géographique protégée (IGP) - soit 95% de la production nationale. Mais «il est possible d'y déroger en réalisant des expérimentations», précise Christian Paly, président du comité vins et spiritueux à l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao) français.

Certaines AOC proscrivent même l'agrivoltaïsme dans leur cahier des charges, comme l'a fait l'appellation Côtes-du-Rhône à l'automne, pour cause notamment de «défiguration paysagère».

L'interprofession du cognac, elle, arrêtera sa position en fonction des résultats d'évaluations en cours sur l'impact «paysager, qualitatif, économique, réglementaire». En attendant, le producteur de Saint-André-de-Lidon sait qu'il ne récoltera que du «vin sans indication géographique».

Manque de recul

Pour le responsable de l'Inao, «dans une stratégie nationale d'adaptation au changement climatique, il ne faut pas balayer d'un revers de main le photovoltaïque, à condition d'expérimenter et d'encadrer».

La FNSEA, syndicat agricole dominant en France, voit la filière d'un bon oeil. «Cela permet de produire de l'électricité pas chère et ça améliore visiblement la qualité» de la production, estime Olivier Dauger, administrateur de la FNSEA et coprésident de l'association France agrivoltaïsme.

«Il y a une appréhension et des débats internes aux AOC car il n'y a pas encore de recul (...). Il faut rassurer les gens, il ne va pas y avoir des panneaux partout», ajoute-t-il. En 2050, les projections concernent 0,5% de la surface agricole française, tous secteurs confondus.