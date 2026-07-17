Le Baga, cépage phare de la Bairrada au Portugal, produit des vins rouges puissants et des mousseux prisés. Filipa Pato et William Wouters en révèlent l'élégance à travers biodynamie et terroirs centenaires.

Le Baga est un cépage rouge dont le vin a déjà ravi de nombreuses papilles. Depuis son lancement sur le marché en 1942, il fait partie de la cuvée du célèbre Mateus Rosé, dont plus d'un milliard de bouteilles ont été vendues à ce jour.

Le Baga est très répandu dans la DOC Bairrada, située au sud de Porto et à proximité de la ville universitaire de Coimbra. Il y représente 70% des quelque 15'000 hectares de vignoble. Une surface exceptionnelle pour le Portugal, où les vins rouges sont élaborés sous forme de cuvées à partir de nombreux cépages différents.

Tanins et acidité

Les petits grains de ce cépage ont une peau épaisse, idéal pour produire des vins rouges puissants, riches en tanins et dotés d’une acidité juteuse, à condition que les raisins puissent mûrir pleinement et que le rendement soit limité.

Mais le Baga possède aussi d’autres qualités. Depuis le milieu du XIXe siècle, il est utilisé pour produire des vins mousseux selon la méthode traditionnelle de fermentation en bouteille. En raison de la demande croissante, la production de vins mousseux dans la Bairrada a considérablement augmenté ces dernières années.

«Au Portugal, la Bairrada reste le cœur historique du vin mousseux élaboré selon la méthode traditionnelle, avec une forte culture locale autour de la gastronomie et des festivités. A l’international, nous constatons un intérêt croissant pour les vins mousseux marqués par leur terroir, alliant fraîcheur et authenticité, et la Bairrada a une chance unique de se positionner parmi les grandes régions productrices de vins mousseux du monde grâce à son climat atlantique, ses sols calcaires et ses cépages autochtones», explique le sommelier William Wouters.

Le Baga aime le calcaire

William Wouters est originaire d’Anvers. Il a d’abord eu le coup de foudre pour les vins portugais, puis pour la vigneronne Filipa Pato, qu’il a épousée. Dès les années 1980, le père de Filipa, Luís Pato, n’a cessé de mettre en avant l’AOC Bairrada et le cépage Baga.

Il a surpris le monde entier avec des vins monocépages et élégants, dotés d’un énorme potentiel de garde. Le Baga, alors inconnu à l’international, est devenu une alternative aux vins rouges secs et lourds du Douro.

Un style frais

Filipa Pato et William Wouters perfectionnent le style du Baga: «Le Nossa Calcário Tinto est élaboré à partir des raisins de trois vignobles centenaires, dont chacun apporte sa propre personnalité et sa profondeur, et qui révèlent l’élégance, la tension et la longévité dont le Baga est capable lorsqu’il est enraciné dans ces terroirs historiques. Nous cultivons ces vieux vignobles selon les principes de la biodynamie, avec un travail manuel considérable tout au long de l’année, en respectant l’individualité et l’équilibre de chaque terroir», explique Filipa Pato.

Son Baga exhale des arômes de baies mûres et d’épices. Ses tanins mûrs s’harmonisent parfaitement avec une acidité vive et, avec ses 12,5% d’alcool en volume, il constitue un vin idéal pour accompagner les plats estivaux.