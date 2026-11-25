Une année de dégustation, aucun vin à 100 points et pourtant beaucoup de goûts exquis! Le Top 50 de Blick montre la diversité suisse, avec des cépages bourguignons dominants et plusieurs bouteilles abordables.

En bref La liste est le résultat d’innombrables dégustations menées pendant une année par Blick

Les cépages bourguignons, le pinot noir et le chardonnay, arrivent en tête

Huit vins du Top 50 coûtent 25 francs ou moins

Alain Kunz

Nos vins sont excellents! Et nous le savons bien, puisque nous consommons nous-mêmes plus de 98% de la production indigène et ne laissons l'étranger profiter que marginalement de notre trésor liquide.

De nombreux crus d'exception n'arrivent en effet sur le marché qu'en quantités homéopathiques: le domaine Pircher, par exemple, ne produit que 300 bouteilles par an de son grand cru Sonnenhalde, tandis que plusieurs flacons iconiques des Grisons – comme les chardonnays de Gantenbein, Donatsch ou Studach – ne s'obtiennent que sur allocation.

500 nouveaux clients

Le reste du monde a tout de même fini par découvrir les crus helvétiques, notamment grâce au Wine Advocate de Robert Parker, qui les note depuis 2012. A l'époque, l'un de ses dégustateurs, David Schildknecht, s'était «égaré» en Valais, au lendemain d'une séance préparatoire, jusqu'au Domaine des Muses, à Sierre.

Le vigneron Robert Taramarcaz se souvient: «Il m'a appelé à 7h15 pour me demander si j'avais du temps. Une demi-heure plus tard, il était devant ma porte et dégustait toute la gamme.» L'effet de la publication de ces notes? «J'ai gagné plus de 500 nouveaux clients en Suisse alémanique: des avocats, des médecins, ce genre de clientèle. Et soudain, des étrangers ont voulu visiter mon domaine.»

L’un des plus beaux paysages viticoles

Depuis, les notes Parker sont devenues une habitude, attribuées par le dégustateur allemand Stephan Reinhardt. Ce dernier ne tarit pas d'éloges sur la qualité des vins helvétiques: «La Suisse offre non seulement l'un des plus beaux paysages viticoles du monde, mais aussi, grâce à la diversité de ses cépages et à ses terroirs nuancés jusque dans les moindres détails, le potentiel pour produire des vins qui méritent au niveau international le même rang que la vallée du Rhône ou la Bourgogne.»

Le chemin reste toutefois exigeant, nuance Stephan Reinhardt, car il faut chercher pour «dénicher des vins uniques, marqués par leur terroir – et pas seulement des 'vins de profil' misant tout sur le cépage et le marketing œnologique». Mais lorsqu'on les trouve, on découvre des vins vivants et expressifs, qui ne peuvent naître qu'ici, «parce que des parcelles et des terroirs singuliers s'expriment merveilleusement à travers le cépage et une œnologie mesurée».

Il conclut: «Les meilleurs vins de Suisse ont depuis longtemps conquis, sinon la planète, du moins certains de ses palais les plus fins.»

100 points pour Marie-Thérèse Chappaz

C'est ainsi qu'en mars 2023, Stephan Reinhardt a décerné pour la première – et jusqu'ici unique – fois la note maximale de 100 points au vin doux Grain par Grain Petite Arvine de Marie-Thérèse Chappaz, à Fully (VS). «Le téléphone n'arrêtait plus de sonner, le monde entier voulait ce vin», raconte la vigneronne biodynamique. Si elle s'est naturellement réjouie de cette consécration, elle regrette qu'aucun autre cru suisse n'ait décroché les 100 points depuis.

«Ils le mériteraient! Nos meilleurs vins atteignent un niveau exceptionnel, mais ne reçoivent pas la reconnaissance qu'ils méritent – d'autant qu'ils surpassent les plus grands crus mondiaux sur le plan des prix», lance la Valaisanne. En effet, les meilleurs Bordeaux ou Bourgognes dépassent les 1000 francs, et les grands crus italiens ou espagnols coûtent plusieurs centaines de francs, alors qu'en Suisse le tarif atteint rarement trois chiffres. «Pourtant, ils rivalisent sur le plan qualitatif», affirme-t-elle avec conviction.

«Le Castello Luigi a déjà devancé un Petrus»

Luigi Zanini, qui signe année après année avec le Castello Luigi sans doute le meilleur assemblage bordelais du pays, partage cet enthousiasme: «Nous pouvons sans problème nous mesurer aux tout meilleurs.» Pour le Castello Luigi, la référence se situe sur la rive droite de Bordeaux, dominée par le merlot, notamment à Saint-Emilion et Pomerol. «Nous recherchons la même élégance et la même finesse. Lors de dégustations à l'aveugle, le Castello Luigi a déjà devancé Château Petrus», raconte-t-il fièrement. Ce grand cru mythique du Bordelais se négocie entre 3000 et 5000 francs la bouteille selon le millésime.

Revenons à notre Top 50. Nous avons dégusté pendant une année entière: dans les domaines, lors de grandes et de petites dégustations, au sein de jurys et à la maison. Certains vins ont intégré la sélection avant d'en sortir parce qu'un meilleur flacon avait fait son apparition. Nous avons également replacé chaque cuvée dans la durée: un nouveau venu doit d'abord prouver sur deux ou trois millésimes qu'il n'est pas un feu de paille.

La diversité suisse prise en compte

Si nous nous étions fiés uniquement aux notes, le palmarès aurait été assez monotone, composé exclusivement de pinots noirs, de chardonnays, de merlots et de quelques assemblages. Toute la richesse viticole du pays, avec ses quelque 80 cépages autochtones – des variétés originaires de leur région –, serait passée à la trappe.

La plupart d'entre eux, tout comme le blanc müller-thurgau, le plus cultivé en Suisse alémanique, n'auraient eu aucune chance d'y figurer. Nous avons donc intégré les meilleurs représentants de ces catégories, même si d'innombrables pinots noirs et chardonnays restés aux portes du Top 50 ont obtenu une note supérieure.

Le chasselas – de loin le cépage blanc le plus répandu, mais qui ne peut prétendre aux mêmes scores absolus – ainsi que les vins effervescents bénéficient d'un traitement à part: ils ont été sortis de la liste principale pour former chacun un Top 5 distinct.

Parmi les cinq chasselas figure notamment le Château Maison Blanche, salué pour son incroyable potentiel de garde, comme on peut le constater année après année lors des dégustations de l'association Mémoire des Vins Suisses. Et pour éviter toute monotonie côté domaines, une règle claire a été fixée: aucun producteur ne pouvait placer deux vins dans le classement.

Les Grisons dominent

Quel est le verdict? Aucun vin n'a décroché 100 points. La note maximale – fondée principalement, mais pas uniquement, sur le millésime actuel – culmine à 98/100. Si un millésime récent n'était pas à la hauteur, le cru était écarté, même après d'excellentes années précédentes, comme ce fut le cas pour Vinattieri, habituellement très bien noté. L'exigence est claire: un grand vin doit être au sommet chaque année.

Les cépages bourguignons mènent la danse. Dans le Top 5 à 98/100 points figurent quatre pinots noirs et un chardonnay, dont trois proviennent des Grisons. Suivent d'autres représentants de ces cépages, le completer de Malans, des assemblages blancs et rouges, quelques merlots, une syrah, un cornalin et, avec l'ermitage, une spécialité de Marie-Thérèse Chappaz. Connu hors du Valais sous le nom de marsanne blanche, ce cépage donne naissance à certains des plus grands vins blancs du Rhône septentrional.

Huit vins pour moins de 25 francs

Bonne nouvelle: plusieurs bouteilles sélectionnées restent très accessibles, puisque huit d'entre elles coûtent 25 francs ou moins. L'un des cinq meilleurs vins de Suisse, le pinot noir Auvernier (NE) de La Maison Carrée, s'affiche même à peine à 35 francs.

Les cinq meilleurs Chasselas Fendant Tradition Domaine des Muses, Sierre (VS) 2024: 93/100 (24 francs)

Yvorne Grand Cru Château Maison Blanche, Yvorne (VD) 2025: 93/100 (22 francs)

Brez Grand Cru Chasselas Domaine La Colombe Paccot, Féchy (VD) 2025: 93/100 (19 francs)

Chasselas Prem1er Domaine 508, Le Landeron (NE) 2024: 93/100 (26 francs)

Dézaley-Marsens Grand Cru De La Tour, Vase No. 4 Les Frères Dubois, Cully (VD) 2023: 93/100 (29 francs) Valeur sûre au fascinant potentiel de garde: Château Maison Blanche d’Yvorne VD. Alain Kunz Fendant Tradition Domaine des Muses, Sierre (VS) 2024: 93/100 (24 francs)

Yvorne Grand Cru Château Maison Blanche, Yvorne (VD) 2025: 93/100 (22 francs)

Brez Grand Cru Chasselas Domaine La Colombe Paccot, Féchy (VD) 2025: 93/100 (19 francs)

Chasselas Prem1er Domaine 508, Le Landeron (NE) 2024: 93/100 (26 francs)

Dézaley-Marsens Grand Cru De La Tour, Vase No. 4 Les Frères Dubois, Cully (VD) 2023: 93/100 (29 francs) Plus

De quoi y regarder de près. Reste à savoir quel cru manque à l'appel ou lequel figure à tort dans cette liste: l'espace commentaires sur Blick.ch est ouvert au débat. Et en bonus sur le web, retrouvez les rangs 51 à 80 – en quelque sorte, le banc des remplaçants…

Les 5 meilleurs vins suisses 2026: 98/100 points

Pinot Noir Schöpfi Weingut Fromm, Malans (GR) 2024: nez magnifique aux fruits rouges, orange sanguine et espresso ; structure et corps au sommet, puissance, chocolat noir en finale, longueur sensationnelle. 98/100 (env. 90 francs)

nez magnifique aux fruits rouges, orange sanguine et espresso ; structure et corps au sommet, puissance, chocolat noir en finale, longueur sensationnelle. 98/100 (env. 90 francs) Pinot Noir Unique Domaine Donatsch, Malans (GR) 2023: nez équilibré, boisé discret, harmonieux, superbe fruit de cerise ; onctuosité, harmonie, tanins fins, notes florales, élégance royale, finale immense. 98/100 (100 francs, uniquement sur allocation)

nez équilibré, boisé discret, harmonieux, superbe fruit de cerise ; onctuosité, harmonie, tanins fins, notes florales, élégance royale, finale immense. 98/100 (100 francs, uniquement sur allocation) Pinot Noir N° 4 Schlossgut Bachtobel, Weinfelden (TG) 2023: nez très fumé, cerise, herbes, stimulant ; onctuosité, profondeur, orange sanguine, puissance, tapisse tout le palais, longueur sensationnelle ! 98/100 (65 francs)

nez très fumé, cerise, herbes, stimulant ; onctuosité, profondeur, orange sanguine, puissance, tapisse tout le palais, longueur sensationnelle ! 98/100 (65 francs) Chardonnay Weingut Gantenbein, Fläsch (GR) 2023: superbe note d'agrumes, fruits exotiques comme la mangue, minéral, vanille discrète ; onctuosité, fraîcheur immense, élégance et finesse, amandes amères, longueur sensationnelle. 98/100 (env. 120 francs, uniquement sur allocation)

superbe note d'agrumes, fruits exotiques comme la mangue, minéral, vanille discrète ; onctuosité, fraîcheur immense, élégance et finesse, amandes amères, longueur sensationnelle. 98/100 (env. 120 francs, uniquement sur allocation) Pinot Noir Auvernier La Maison Carrée, Auvernier (NE) 2024: nez frais, très naturel, éthéré, fruits rouges, minéral ; profondeur, grande fraîcheur, beaucoup de fruit, ampleur en bouche, touche herbacée, très longue finale. 98/100 (35 francs)

Les vins à 97/100 points

Clos de Tsampéhro rouge XIII Flanthey (VS) 2023: 97/100 (79 francs)

Completer Von Tscharner Schloss Reichenau (GR) 2019: 97/100 (80 francs)

Merlot Castello di Morcote Riserva, Vico Morcote (TI) 2022: 97/100 (75 francs)

Castello Luigi rosso, Besazio (TI): 97/100 (env. 150 francs)

Ermitage 100 ans Domaine Marie-Thérèse Chappaz, Fully (VS) 2024: 97/100 (120 francs)

Balin Kopp von der Crone Visini Cantina Barbengo (TI) 2024: 97/100 (Photo, 51 francs)

Fläscher Chardonnay Christian Hermann, Fläsch (GR) 2024: 97/100 (45,50 francs)

Pinot Noir Reblaube Erich Meier, Uetikon (ZH) 2025: 97/100 (89 francs)

Pinot Noir Les Argiles Sélection Parcellaire Château d’Auvernier (NE) 2023: 97/100 (59 francs)

Chardonnay Valäris Silas Hörler, Fläsch (GR) 2024: 97/100 (env. 50 francs)

Pinot noir Vieille vigne Michael Broger Weinbau, Ottoberg (TG) 2024: 97/100 (46 francs)

Pinot Noir L’Ambassadeur de Diego Mathier, Salgesch (VS) 2023: 97/100 (45 francs)

Completer Grand Maître Weingut Roman Hermann, Fläsch (GR) 2024: 97/100 (45 francs)

Chardonnay Novant Georg Schlegel Weingut zur alten Post, Jenins (GR) 2022: 97/100 (90 francs)

Pinot Noir Sonnenhalde Weingut Pircher, Eglisau (ZH) 2021: 96/100 (86 francs)

Cornalin Calcaire absolu Histoire d’Enfer, Corin sur Sierre (VS) 2022: 97/100 (110 francs)

Malanser Pinot Noir Thomas Studach Weinbau Malans (GR) 2024: 97/100 (env. 100 francs)

Grand’Cour rouge Domaine Grand’Cour Jean-Pierre Pellegrin, Satigny (GE) 2023: 97/100 (env. 48 francs)

Syrah Denis & Madeleine Mercier, Sierre (VS) 2023: 97/100 (53 francs)

Carato Merlot Riserva Delea Vini, Losone (TI) 2022: 97/100 (60 francs)

Les vins de 96/100 à 93/100 points

Sassi Grossi Merlot Ticino Gialdi, Mendrisio (TI) 2023: 96/100 (54 francs)

Eclat Assemblage Blanc Valais Mundi Provins, Sion (VS) 2023: 96/100 (75 francs)

Chardonnay Frassa Wegelin Weine, Malans (GR) 2024: 96/100 (60 francs)

Les Domaines des Grands Murs Assemblage rouge Maison Gilliard, Sion (VS) 2019: 96/100 (89 francs)

Initial Assemblage Blanc Le Petit Château, Môtier (Vully) (FR) 2024: 96/100 (125 francs)

Petite Arvine Les Perches Domaine Caroline Frey, Fully (VS) 2024: 96/100 (env. 48 francs)

Petite Arvine Enivra Edition limitée La Rodeline, Fully (VS) 2025: 95/100 (photo, 55 francs)

Cayas Syrah Réserve Domaine Jean-René Germanier, Vétroz (VS) 2023: 95/100 (52 francs)

Le Millésimé Gamay Les Frères Dutruy, Founey (VD) 2023: 95/100 (60 francs)

Petite Arvine Calcaire Cave Valentina Andrei, Saillon (VS) 2025: 95/100 (35 francs)

Petite Arvine Les Grand’Rayes Adrien & Maurice Zufferey, Sierre (VS) 2024: 95/100 (25 francs)

Heida Champortay Gérald & Sarah Besse, Martigny-Croix (VS) 2024: 95/100 (22 francs)

Räuschling R3 (Schwarzenbach, Lüthi, Rütihof), Meilen/Stäfa/Männedorf (ZH) 2025: 94/100 (32 francs)

Johannisberg Coeur du Clos des Corbassières Domaine Cornulus, Savièse (VS) 2024: 94/100 (25 francs)

Riesling-Sylvaner Gold Schwarzenbach Weinbau, Meilen (ZH) 2024: 93/100 (24 francs)

Les 5 meilleurs vins effervescents

Brut Nature Blanc Weingut Obrecht, Jenins GR: 96/100 (env. 50 francs)

Blanc de Blancs Castello di Cantone, Capolago TI 2019: 96/100 (45 francs)

Brut Weingut Familie Adank, Fläsch GR 2023: 95/100 (38 francs)

Cuvée Louis-Edouard Mauler Brut Maison Mauler, Môtiers NE 2016: 95/100 (39,80 francs)

Nuva Blanc de Noir 2017 Weinbauzentrum Wädenswil ZH: 95/100 (42 francs)