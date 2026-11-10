Connaissez-vous le Kyoho? A priori non. Pourtant, c'est le cépage le plus cultivé au monde.

Shirley Amberg

Dans le monde entier, on compte plus de 10’000 variétés de raisin. Environ 2000 sont autorisées pour la viticulture, 50 sont des cépages majeurs et dix sont à connaître impérativement.

Le raisin est l’une des plus anciennes plantes cultivées. Il y a 6000 ans, l’homme cultivait déjà la vigne et transformait ses fruits en vin. Toutefois, tous les raisins ne sont pas utilisés pour la fabrication du vin. Certains sont utilisés comme raisins de table, tandis que d’autres sont transformés en fruits secs ou encore en jus sans alcool.

57% des grappes sont destinés à la production de vin, 36% finissent en raisins de table et 7% sont séchés. Les raisins les plus courants et qui ne sont pas destinés à la production d'alcool sont les variétés Kyoho de Chine et Sultanine des États-Unis.

Seule une poignée de cépages est utilisée aussi bien pour la production viticole que pour la consommation directe, comme les Muscat ou le Chasselas.

Le Cabernet Sauvignon est le cépage le plus utilisé au monde pour le vin: sa surface cultivée s’élève à environ 6,5 millions d’hectares.

Selon l’OIV (Organisation internationale de la vigne et du vin), les 10 cépages les plus appréciés sont cultivés sur un tiers du vignoble mondial.

Une variété disparate selon les pays

Prenons comme exemple l’Italie: le cépage le plus cultivé est de loin le Sangiovese. Or ce dernier occupe moins de 10% de la surface viticole nationale. En Nouvelle-Zélande, c’est tout le contraire. Le Sauvignon Blanc y occupe plus de 60% des parcelles. En France, le Merlot, la variété la plus cultivée, en couvre près de 15%. Aux États-Unis, le Chardonnay et le Cabernet Sauvignon sont les cépages les plus cultivés et s’étendent sur près de 10% des vignobles.

Dans le top 10 des cépages destinés à la fabrication du vin, on retrouve de nombreux «cépages internationaux», soit des variétés cultivées dans le monde entier.

Le top 10 des cépages les plus cultivés pour la fabrication du vin (par ordre décroissant)

Cabernet SauvignonMerlotTempranilloAirénChardonnaySyrahGrenache NoirSauvignon BlancPinot noirTrebbiano

Les cépages rouges les plus connus

MerlotPinot noirCabernet SauvignonCabernet FrancSyrahGrenacheGamayTempranilloSangioveseZinfandelCarménèreMalbec

Les cépages blancs les plus connus

ChardonnaySauvignon BlancRieslingPinot GrigioChenin BlancViognierSémillionGewürztraminerMuscatGrüner VeltlinerTorrontesAlbarino

Comme le disait Ernest Hemingway (1899-1961): «Le vin est ce qu’il y a de plus civilisé au monde, parmi ce que l’homme a perfectionné. Le vin offre une plus large gamme de plaisir et d’appréciation que, peut-être, tout autre élément purement sensoriel.» Par conséquent: n’hésitez pas à profiter de la richesse des cépages et des variétés de vins. Leur diversité répondra sans aucun doute à tous les goûts, toutes les envies, toutes les occasions et tous les budgets!