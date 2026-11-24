Micasa traverse une crise financière, avec un nouveau cadre qui quitte la chaîne de meubles. Migros, qui l’a cédée en 2025, reste propriétaire des locaux de la plupart de ses magasins et perçoit des loyers.

En bref Avec Manuel Landolt, le dernier ancien cadre de Migros quitte le magasin de meubles Micasa

Migros a vendu la chaîne de magasins de meubles en 2025, mais a encore droit à des loyers versés par le nouveau propriétaire de Micasa

Selon les experts, Micasa a besoin non seulement de nouveaux capitaux, mais aussi de parts de marché supplémentaires

Milena Kälin et Ulrich Rotzinger

En juin 2024, Migros a lancé le processus de vente. En février 2025, deux cadres de Migros ont été désignés pour acquérir Micasa avec l'aide d'investisseurs privés. Début septembre 2025, Migros a officiellement mis un terme à la cession de sa chaîne de magasins d'ameublement, fondée plus de 45 ans auparavant.

L’ancien cadre de Migros et CEO de Micasa, Philipp Agustoni, a déjà jeté l’éponge. Le second cadre de Migros, Manuel Landolt, a lui aussi quitté son poste – comme annoncé hier par le géant orange. «Jusqu’à son départ, vraisemblablement à la fin du mois de février 2027, il assumera pleinement ses fonctions et accompagnera la mise en œuvre des mesures de restructuration et de stabilisation en cours», annonce Beatrix Ferkinghoff, membre du conseil d'administration. Or, cette information contredit le registre du commerce, qui indique que Manuel Landolt a quitté le conseil d’administration et la direction générale la semaine dernière et que son pouvoir de signature a expiré.

Micasa se trouve dans une situation financière précaire. Le nouveau propriétaire, Toni Shala, n'a pas les fonds nécessaires pour payer ses fournisseurs. Blick a publié hier son courrier alarmant adressé à ses partenaires commerciaux: d'après le registre des poursuites, les créances contre Micasa s’élèvent déjà à plus d'un million de francs.

«Nous avons droit au loyer de Micasa»

Migros a refusé de commenter l’escalade des tensions au sein de son ancienne chaîne de magasins de meubles. «Nous avons rempli toutes nos obligations contractuelles», déclare la porte-parole de Migros, Prisca Huguenin-dit-Lenoir. «Après la cession, la responsabilité de la gestion opérationnelle et financière incombait entièrement à la nouvelle direction et aux investisseurs.» Cela incluait également la responsabilité des employés de Micasa.

Selon la porte-parole, depuis le début du processus de vente, Migros s’est engagée en faveur d’«une solution durable et à long terme, assortie d’un financement initial solide».

Même si Migros ne fait plus partie du nouvel actionnariat, le public associe encore souvent les deux entreprises et l'inquiétude grandit chez le distributeur. Car Migros reçoit également de l’argent de Micasa, comme le confirme sa porte-parole. «Nous sommes propriétaires des espaces commerciaux de la plupart des sites de Micasa et avons donc droit à un loyer.»

La chaîne de magasins d'ameublement compte actuellement 30 sites, cependant la fermeture de quatre filiales au cours des deux prochains mois est déjà actée.

Changer sa réputation

Migros peut bien affirmer se différencier de Micasa, il faut aussi que cette démarche soit comprise par le public, estime l’expert en marketing Felix Murbach. «La perception d’une marque ne change pas automatiquement avec les rapports de propriété. Les difficultés actuelles peuvent donc aussi nuire à l’image de Migros.» Il est ainsi important que Migros se distancie clairement, mais pas à n’importe quel prix.

L’expert du commerce de détail, Jörg Staudacher, est du même avis. Mais il affirme ne pas se faire d’illusions. Pour faire fonctionner les magasins de meubles, il faudrait un investissement de plusieurs dizaines de millions de francs. Or, le montant promis par le nouveau propriétaire reste inconnu. Une chose est sûre: seule une partie de cette somme est parvenue à Micasa, comme l’indique le courrier alarmant adressé aux fournisseurs. De son côté, Beatrix Ferkinghoff évoque des «entrées de capitaux prévues mais manquantes».

«Micasa doit aussi gagner des parts de marché, mais ce n’est pas réaliste», déclare à Blick Jörg Staudacher. En effet, le marché du meuble est sous pression de toutes parts. Felix Murbach souligne lui aussi que la chaîne de magasins de meubles a urgemment besoin d’augmenter son chiffre d’affaires: «Mais le principal défi consiste à regagner la confiance de la clientèle.» Le temps semble manquer au nouveau propriétaire, Toni Shala. Nos questions adressées au service de presse de Micasa sont restées sans réponse et la raison nous a été révélée hier soir: l’agence de relations publiques qui traitait les demandes des médias pour la chaîne de magasins de meubles ne travaille plus pour Micasa.