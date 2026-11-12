Depuis 41 ans, le CEO de Nvidia Jensen Huang est marié à Lori Huang. Après avoir trompé son épouse avec une espionne présumée, le patron de l’entreprise risque un désastre financier. En cas de divorce, sa femme pourrait recevoir environ 80 milliards de dollars. Ce serait un nouveau record.

En bref Le patron de Nvidia Jensen Huang avoue une liaison avec la femme d’affaires chinoise Alice Huang

Le FBI enquête pour suspicion d’espionnage, le cours de l’action Nvidia a chuté de plus de 8%

Jensen Huang risque de perdre jusqu’à 77,6 milliards de dollars en cas de divorce

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Cette infidélité pourrait coûter cher. Très cher. Le patron de Nvidia, Jensen Huang, a trompé son épouse, Lori Huang avec qui il est marié depuis 41 ans et a eu deux enfants. Le milliardaire de la tech a reconnu publiquement cette liaison. Dans un message adressé à ses collaborateurs, il a présenté ses excuses à sa femme et à ses enfants, Madison et Spencer. Il dit assumer l’entière responsabilité de la souffrance qu’il a causée.

Mais la tempête ne se limite pas au cercle familial. Sa maîtresse n’est autre que la femme d’affaires chinoise Alice Huang – sans lien de parenté avec lui. Elle est soupçonnée d’avoir cherché à obtenir, pour le compte de Pékin, des informations sur les puces de Nvidia, très convoitées.

L’affaire dépasse donc largement les explications houleuses autour de la table de la cuisine. Le conseil d’administration de Nvidia enquête sur cette liaison et le FBI s’est saisi du dossier. En début de semaine, l’action Nvidia a chuté par moments de plus de 8%. Cette aventure a fait partir en fumée des milliards de dollars de capitalisation boursière.

Moitié-moitié pour les biens acquis pendant le mariage

Mais l’affaire est loin d’être réglée. Si son épouse demandait le divorce, Jensen Huang pourrait perdre une part considérable de sa fortune. Le couple s’est rencontré sur les bancs de l’Oregon State University, où tous deux étudiaient le génie électrique. Ils se sont mariés en 1985, et ce n’est que huit ans plus tard que Jensen Huang a fondé Nvidia.

Ce détail est déterminant. En Californie, les biens acquis pendant le mariage appartiennent à parts égales aux deux époux. Le principe est proche en Suisse. Le magazine «Forbes» estime actuellement la fortune de Jensen Huang à 147 milliards de dollars. En l’état, Lori Huang pourrait donc toucher environ 73,5 milliards en cas de divorce. Et ce montant pourrait encore grimper: si l’action Nvidia se redressait, la fortune du patron augmenterait, et la part potentielle de son épouse avec elle.

D’autres estimations sont plus prudentes. Le site d’information «SFist» chiffre cette part à quelque 63 milliards de dollars, en se fondant sur certains paquets d’actions Nvidia. Tout dépendra de quels biens appartiennent réellement aux deux époux. On ignore si les Huang ont signé un contrat de mariage, et aucune séparation n’a été annoncée à ce jour. Le sort d’environ 140 millions d’actions détenues dans deux trusts au nom des enfants reste lui aussi incertain. Lori Huang ne s’est pas exprimée pour l’instant.

Bezos a dû céder 38 milliards

A titre de comparaison, le divorce de Bill et Melinda Gates, après 27 ans de mariage, passe aujourd’hui pour le plus coûteux de l’histoire. Le fondateur de Microsoft aurait cédé à son ex-épouse des biens d’une valeur de 76 milliards de dollars, un chiffre qui n’a toutefois jamais été confirmé officiellement. Le divorce des Huang pourrait battre ce record.

En 2019, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, avait dû céder à son ex-femme, MacKenzie Scott, des actions d’une valeur de 38 milliards de dollars. Ce divorce faisait lui aussi suite à une liaison rendue publique. Si son épouse décidait de franchir le pas, Jensen Huang se retrouverait donc en illustre compagnie.